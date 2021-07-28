"Приревновала": Жена-пенсионерка избила засмотревшегося на красавицу Долину Солнцева

По словам шоумена, жена обнаружила в его телефоне несколько снимков с певицей. Артисты встретились на закрытой вечеринке и сделали пару фотографий в обнимку. Столь тесный контакт не понравился пенсионерке, и она налетела на мужа с кулаками.
Гоген Солнцев поспешил заверить супругу, что между ним и Ларисой Долиной ничего не было, однако увещевания не помогли. При этом шоумен отметил, что восхищается певицей и считает ее невероятной. "Приревновала меня к ней. Конечно, Долина – роскошная женщина, мечта любого мужчины", – подчеркнул артист.
Как оказалось, Екатерина Терешкович не ограничилась избиением мужа. По словам Гогена Солнцева, супруга где-то раздобыла адрес загородного дома "соперницы" и теперь караулит Ларису Долину возле поселка.
Как отметил шоумен, последнее время его отношения с женой далеки от идеала. Екатерина Терешкович то и дело устраивает возлюбленному скандалы. Например, недавно пара поссорилась на тему вакцинации от ковида. Гоген Солнцев пытается уговорить супругу поставить прививку, так как она находится в группе риска, однако пенсионерка наотрез отказывается.
Напомним, на днях шоумен предстал перед подписчиками своего инстаграм-блога полностью лысым. Гоген Солнцев отметил, что подумывает избавиться от шевелюры, так как психологи советуют сбривать волосы время от времени, потому что они "впитывают" негативную энергию.
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