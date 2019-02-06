63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

В последнее время признанная дива отечественной эстрады Лариса Долина не жаловала светские мероприятия, однако для премьеры картины "Алита: боевой ангел" сделала исключение. Для выхода в свет 63-летняя исполнительница выбрала черный наряд с юбкой выше колен и блестящие высокие сапоги в тон.