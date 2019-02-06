Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 6 февраля
Лента новостей
22:02
Травмированный Янукович признал себя лохом
22:01
Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи
21:51
Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
21:43
Раненая ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
21:30
Выкрашенная Чехова выставила "серебристую" пятую точку
21:16
"Его просто трясло!": известная актриса раскрыла правду о самочувствии Киркорова
21:12
"Единая Россия" займется газовой безопасностью
21:06
Жена Акинфеева в купальнике сразила стройной фигурой
21:03
Соседи Ксении Башмет прокомментировали слухи о вечеринке до пожара
20:36
63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
20:36
"Единая Россия" наведет порядок в сфере социального предпринимательства
20:33
Известная певица оглохла после пластической операции
20:33
Пенсионер спас автобус с умершим водителем от аварии
20:30
Осатанел совсем: Захарова поставила диагноз безумному Порошенко
20:26
На Украине со склада украли оптические приборы из США
20:15
У модниц появился дополнительный стимул бросить курить
20:04
Гайдулян вышел в свет с новой женой после слухов о тайной свадьбе
20:03
Погиб человек: около Сургута взорвался газопровод
19:57
"Единая Россия" выступает за льготы для членов совета дома
19:52
"Кровь младенцев": Самбурская шокировала секретом молодости
19:51
В российских McDonald's может появиться пиво
19:45
В ДТП в Ижевске пострадала девочка-подросток
19:40
Есть погибшие: в Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
19:36
Сотрудник сервисного центра врезался в стену на Toyota LC Prado клиента
19:18
Терпящий бедствие Порошенко решился на отчаянный поступок
18:58
Появились доказательства "фальшивой беременности" Меган Маркл
18:47
В Тюмени иномарка протаранила автобус
18:38
Прямо из душа: Собчак призналась в любви к намыленному красавцу
18:35
В Омске во время пожара задохнулись двое мужчин
18:20
Водителя такси посадили в тюрьму за убийство шести человек
18:12
Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов
18:10
Житель Ростовской области украл у родственников спрятанные под иконой украшения
18:07
Устроившего скандал провокатора вышвырнули с похорон Децла
17:56
Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко
17:29
Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны
17:12
Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной
17:04
Минтранс отчитался перед Думой за дорожное строительство
17:03
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
17:03
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
16:56
Цветущую Свиридову перестали узнавать
16:56
И все же апокалипсис: ученые нашли подтверждение скорому концу света
16:48
Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова
16:19
Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз
16:13
Подарок Путина "особенной" девочке из Приморья растрогал россиян
16:10
Ослепший Порошенко поплакался перед Путиным
16:01
В парке медведь загрыз наркомана
15:42
Потерявшего семью в "Зимней вишне" Вострикова затравили за отдых в США
15:41
В Башкирии пьяный рецидивист пытался зарезать гостя
15:41
"Ноющий мужик – это ад": молодая пассия Петросяна разоткровенничалась
15:39
Зеленского крупно подставили перед выборами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Предавший Россию Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 6, 2019
просмотры: 123

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

567

В последнее время признанная дива отечественной эстрады Лариса Долина не жаловала светские мероприятия, однако для премьеры картины "Алита: боевой ангел" сделала исключение. Для выхода в свет 63-летняя исполнительница выбрала черный наряд с юбкой выше колен и блестящие высокие сапоги в тон.

поделиться

комментарии

567
567

Сибиряки устроили веселье на морозе

Участники нового флешмоба хвастаются фотографиями замерзающего в воздухе кипятка

567

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад

Необычная история выздоровления

567

Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель

Пышка в пикантном наряде покорила обывателей

567

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спортсменку сравнили с героиней "Спасателей Малибу"

567

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом

Мужчина увлекся бодибилдингом

567

Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

"Лучшая сцена втроем" – восьмой "Оскар" в копилке артиста

567
567
567

загрузить ещё

Политика

Предавший Россию Лукашенко бросился лебезить перед Путиным

Батька позволил себе слишком многое
Шоу-бизнес

"Его просто трясло!": известная актриса раскрыла правду о самочувствии Киркорова

Он испытывал страх перед выходом на сцену

Политика

Травмированный Янукович признал себя лохом
Осатанел совсем: Захарова поставила диагноз безумному Порошенко
Зеленского крупно подставили перед выборами
Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко

Шоу-бизнес

Шокирующая правда о дочери Успенского лишила народ речи
Выкрашенная Чехова выставила "серебристую" пятую точку
"Его просто трясло!": известная актриса раскрыла правду о самочувствии Киркорова
Соседи Ксении Башмет прокомментировали слухи о вечеринке до пожара

Проишествия

Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной

Примадонна предстала в элегантном образе по возрасту
Шоу-бизнес

Известная певица оглохла после пластической операции

Артистка уверена, что хирург знал о своей ошибке
Шоу-бизнес

Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть

Трогательный момент попал в объективы камер случайно
Шоу-бизнес

У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка

Эгоистическая жизнь с появлением ребенка закончилась

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
Сибиряки устроили веселье на морозе

Спорт

Жена Акинфеева в купальнике сразила стройной фигурой
Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии

Регионы

Раненая ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз (видео)
Падение метеорита над Россией сняли на видео
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru