63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

В последнее время признанная дива отечественной эстрады Лариса Долина не жаловала светские мероприятия, однако для премьеры картины "Алита: боевой ангел" сделала исключение. Для выхода в свет 63-летняя исполнительница выбрала черный наряд с юбкой выше колен и блестящие высокие сапоги в тон.
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