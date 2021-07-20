"Господи, мне плохо": Докатившийся до крайности Солнцев лишился волос

Эпатажный актер Гоген Солнцев задумал избавиться от негативной энергии. Мужчина прислушался к конспирологам.

40-летний фрик Гоген Солнцев прославился неординарными поступками, яркой внешностью и романом с женой-пенсионеркой. Для поддержания имиджа харизматичный мужчина часто идет на крайности и, благодаря этому, остается на слуху у россиян уже много лет. Сканадальный артист обзавелся армией заинтересованных поклонников, которые с удовольствием следят за его жизнью. Недавно Гоген Солнцев поделился в "Инстаграм" снимком, на котором он предстал совершенно лысым. Актер отметил, что психологи и конспирологи советуют полностью сбривать волосы, так как они впитывают негативную энергию.

Звездный мужчина решил поинтересоваться у фанатов, как они относятся к намеренному бритью локонов под ноль и как часто избавляются от шевелюры. "Вот мне интересно, волосы только на голове сбривать надо или по всему телу негатив собирается?!" — спросил фрик у своей аудитории.

Советчиков в комментариях к посту нашлось немало. Мнения разошлись: одни заявили, что волосы нужно беречь, другие — призвали артиста бриться полностью во всех зонах. Отдельные пользователи Сети решили, что Гоген Солнцев перешел грань разумного и ему нужна помощь. "Господи, мне плохо", "Господи, спаси и сохрани", "Обалденно красивый мужчина! И уже не знаете, как себя изуродовать?!" — написали взбудораженные комментаторы.

