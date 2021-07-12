"Бабку обнимай, они с возрастом холодеют": измученный Солнцев готов пойти на крайние меры

Гоген Солнцев уже испробовал все известные ему способы борьбы с жарой и теперь решился обратиться к людям.

Пока в Москве стоит аномальная жара, 40-летний артист спасается на даче, однако и там он не находит желанной прохлады. Сегодня шоумен рассказал своим подписчикам в "Инстаграм", что на его даче нет кондиционеров, а вентиляторы просто не справляются с высокими температурами. Чтобы хоть как-то освежиться, Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович ходят в намоченных холодной водой простынях, а время от времени охлаждаются в автомобиле, однако все это лишь временные меры.

Шоумен обратился к людям с просьбой рассказать, как еще можно спастись от жары – силы Солнцева уже на исходе, поэтому он готов пойти на крайние меры и испробовать на себе любые народные способы.

Фолловеры Солнцева не остались равнодушными к просьбе и дали артисту множество полезных советов. Стоит отметить, что многие подошли к этому делу с юмором. Ироничные пользователи написали:

"Бабку обмнимай, они с возрастом холодеют!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Так как пот холодный,то почаще прижимайся к своей Катюхе!!! Она хоть и липкая,но зато-холодная....", "Можно с Катюхой устроить романтик под какой-нибудь абрикосой или яблонькой", "Идёте с Катенькой на пляж, выпиваете сначала водочки потом коньяку, винца туда тоже можно шливуете все пивком, жара по барабану не мной конечно проверено, правда я его больше не видела".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Гоген Солнцев нелестно высказался о полных россиянах и в ответ схлопотал от разъяренных пользователей.