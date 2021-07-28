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Шоу-бизнес
Сделано заявление о появлении Бузовой на Олимпиаде в Токио

Сделано заявление о появлении Бузовой на Олимпиаде в Токио

Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный эфир с Ольгой Бузовой в рамках Олимпийских игр в Токио 2020.
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Журналист, несколько недель назад публично унизивший поющую ведущую в эфире телеканала "Матч-ТВ", высказался по поводу участия девушки в программе, посвященной спортивным состязаниям в Токио. По словам комментатора, если Ольга Бузова приедет на Олимпиаду, "олимпийское движение надо закрывать".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Дмитрий Губерниев уверен, что привлекать артистку к мероприятию – бестолковая затея, которая ни к чему хорошему не приведет. Он отметил, если на тему футбола с певицей еще можно было полемизировать, ведь девушка жила с футболистом, то в рамках Олимпийских игр она вряд ли будет полезна. "О чем говорить будем? На тему трансгендеров? Ковида в Токио?", – уточнил комментатор.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу Дмитрий Губерниев неудачно пошутил над Ольгой Бузовой. Артистку пригласили в студию спортивного канала, чтобы поговорить об успехах России. Журналист решил спросить у звезды, перестала ли та пить коньяк по утрам, после чего девушка разрыдалась.

В среду бывшая коллега телеведущей Ольга Орлова рассказала, как Ольга Бузова подставила команду шоу "Дом-2". Как оказалось, артистка не предупредила заранее, что собирается покинуть программу. О своем уходе она заявила за несколько часов до эфира, и продюсерам пришлось в срочном порядке искать ей замену.

По слухам, таким образом певица отомстила за то, что коллеги не предупредили ее о новом ведущем шоу "Дом-2". Напомним, что им стал бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Olga Sokolova / Global Look Press / www.globallookpress.com
28 июля 2021, 20:33 Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
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