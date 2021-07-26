"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку

Поклонники забили тревогу, посчитав, что певица пристрастилась к спиртному и потеряла самоконтроль. Ольга Бузова опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта видеообращение к подписчикам.
Звезда не нашла ничего лучше, как отстаивать свое право на подобное странное поведение на публике. Она дала понять, что развлекается так, как хочет, и никто не вправе ей читать морали. Ведущая пожелала всем завистникам умения так же классно кайфовать.
"Я желаю всем так отдыхать", – заявила знаменитость, что выглядит довольно нелепо в свете того, ведь еще совсем недавно Ольгу Бузову обвиняли в не совсем адекватном поведении – слезах на публике и т.д. Теледива отметила, что уже спозаранку находится на работе.
Напомним, скандальный ролик с танцами Ольги Бузовой попал в Сеть благодаря недавно родившей первенца модели Алесе Кафельниковой. Примечательно, что бывший жених поющей ведущей рэпер Дава ранее говорил о том, что у одной из его экс-возлюбленных были трудности со спиртными напитками. При этом имени девушки он не назвал.
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