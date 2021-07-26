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Шоу-бизнес
"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку

"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку

После концерта HammAli & Navai, на котором Ольга Бузова отвязно танцевала и отдыхала, как будто в последний раз, на нее обрушилась волна хейта. Артистке пришлось объяснить свое поведение поклонникам.
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Поклонники забили тревогу, посчитав, что певица пристрастилась к спиртному и потеряла самоконтроль. Ольга Бузова опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта видеообращение к подписчикам.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Звезда не нашла ничего лучше, как отстаивать свое право на подобное странное поведение на публике. Она дала понять, что развлекается так, как хочет, и никто не вправе ей читать морали. Ведущая пожелала всем завистникам умения так же классно кайфовать.

"Я желаю всем так отдыхать", – заявила знаменитость, что выглядит довольно нелепо в свете того, ведь еще совсем недавно Ольгу Бузову обвиняли в не совсем адекватном поведении – слезах на публике и т.д. Теледива отметила, что уже спозаранку находится на работе.

Напомним, скандальный ролик с танцами Ольги Бузовой попал в Сеть благодаря недавно родившей первенца модели Алесе Кафельниковой. Примечательно, что бывший жених поющей ведущей рэпер Дава ранее говорил о том, что у одной из его экс-возлюбленных были трудности со спиртными напитками. При этом имени девушки он не назвал.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 09:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гостья Я
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Про то, что говорит бузова про работу с самого утра,а врать она умеет ,это не проверить ,а то что она пьяная ,что уже нет тормозов и она себя не контролирует ,это факт Бузова говорит ,что якобы так вкалывала на шоу в Африке теперь пошла расслабуха ,но это естественно не так , она и там сильно выпивала ,,что язык не слушался её ,когда она обращалась к фанатам и выкладывала видео ,её дикция была странной ,а язык заплетался Алкоголик, как она уже не может без спиртного
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