"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку

После концерта HammAli & Navai, на котором Ольга Бузова отвязно танцевала и отдыхала, как будто в последний раз, на нее обрушилась волна хейта. Артистке пришлось объяснить свое поведение поклонникам.



Поклонники забили тревогу, посчитав, что певица пристрастилась к спиртному и потеряла самоконтроль. Ольга Бузова опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта видеообращение к подписчикам.

Звезда не нашла ничего лучше, как отстаивать свое право на подобное странное поведение на публике. Она дала понять, что развлекается так, как хочет, и никто не вправе ей читать морали. Ведущая пожелала всем завистникам умения так же классно кайфовать.

"Я желаю всем так отдыхать", – заявила знаменитость, что выглядит довольно нелепо в свете того, ведь еще совсем недавно Ольгу Бузову обвиняли в не совсем адекватном поведении – слезах на публике и т.д. Теледива отметила, что уже спозаранку находится на работе.

Напомним, скандальный ролик с танцами Ольги Бузовой попал в Сеть благодаря недавно родившей первенца модели Алесе Кафельниковой. Примечательно, что бывший жених поющей ведущей рэпер Дава ранее говорил о том, что у одной из его экс-возлюбленных были трудности со спиртными напитками. При этом имени девушки он не назвал.