"Пустышка!": Блеснувшую голым задом Бузову распекли за бесстыдство

На днях поющая телеведущая горделиво вернулась из Африки в Россию, но задерживаться на родине не стала. Артистка улетела на отдых в зарубежные страны и поспешила сняться на балконе греческого отеля в откровенном образе. Ольга Бузова надела короткий розовый халат, почти не закрывающий пятую точку, и принялась всячески изгибаться перед фотографом. В определенный момент звезда шоу "Дом-2" стала тянуть за пояс и выставила на обозрение ягодицы. Сделанный в это время снимок так понравился актрисе МХАТа, что она разместила его в профиле "Инстаграм".
Народ высмеял стремление поп-дивы публично обнажаться и демонстрировать фигуру. Помимо этого, люди жестко раскритиковали ее белокурые волосы, накрученные мелкими кудрями. Отдельным личностям пряди поющей телеведущей напомнили лапшу быстрого приготовления. Припомнили звезде и скандал с Дмитрием Губерниевым, когда Ольга Бузова разрыдалась после слов о распитии коньяка.
Злопыхатели мощно атаковали поющую телеведущую негативными комментариями. "К чему эти жопы и так далее, сколько можно?", "А зачем халат задирать?", "Старая ты, Оля, старая", "Когда уже ум будет в голове? Пустышка!", "Грека приманиваешь что ли?", "Все мужики сбежали", "Время Бу прошло безвозвратно", — написали пользователи Сети к посту Ольги Бузовой.
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