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Шоу-бизнес
"Как шарик": растолстевшая после процедур Рудковская заговорила о беременности

"Как шарик": растолстевшая после процедур Рудковская заговорила о беременности

Яна Рудковская откровенно рассказала, почему она решилась на суррогатное материнство.
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Осенью прошлого года в семье продюсера и фигуриста появился малыш Арсений. Это событие стало большой неожиданностью для поклонников пары, ведь никто не видел Яну беременной. Оказалось, что сына для звездной пары родила суррогатная мать. Теперь Яна Рудковская решилась рассказать, почему они приняли именно такое решение.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Сначала Яна мечтала родить ребенка самостоятельно. Около двух лет блондинка боролась за эту возможность. Несколько раз женщина проходила через процедуру ЭКО, но эмбрионы не приживались. Для выработки яйцеклеток знаменитой пациентке кололи огромные дозы гормонов, которые негативно отражались на ее фигуре.

"Я надувалась, как шарик," – призналась Яна.

Продюсер вспомнила, как удивлялся ее тренер по фитнесу тому, что вопреки регулярным занятиям, женщина сильно поправлялась.

В откровенном интервью журналу "Vogue" звезда призналась, что у нее получилось десять эмбрионов, однако генетический анализ показал, что только один из них хороший. Блондинке, страстно желающей вновь стать матерью, нужно было решиться: еще одно ЭКО или же суррогатное материнство. Жена Евгения Плющенко понимала, что у нее оставался последний шанс, а вероятность родить ребенка самой была очень низкой, поэтому блондинка сделала выбор в пользу суррогатной матери. Поддержал знаменитую пациентку и врач-репродуктолог, который посоветовал Яне ничего не бояться и положиться на многолетний опыт других матерей, воспользовавшихся таким же способом.

Теперь звездные родители не жалеют о принятом решении. Они души не чают в Арсении и уже даже не помнят своей жизни без него. А недавно Яна Рудковская отважилась показать публике лицо младшего сына.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 10:00 Источник: Vogue ✓ Надежный источник
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Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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