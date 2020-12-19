Галкин лишился связи с любимой падчерицей из-за дочери

Борис Галкин стал гостем программы "Судьба человека", которую ведет Борис Корчевников. На камеру артист поделился мыслями, чувствами и воспоминаниями. Трогательные слова мужчины произвели сильное впечатление на телеведущего и зрителей передачи. Одной из тем, которые были затронуты на программе, стало общение Бориса Галкина с падчерицей Марией.
В браке с покойной актрисой Еленой Демидовой Борис Галкин усыновил детей супруги – Владислава (звезду сериала "Дальнобойщики", – Прим. ред.) и Марию, дав им свою фамилию. В 2013 году артист ушел от жены к молодой певице Инне Разумихиной, а через четыре года после этого Елена Демидова скончалась от тяжелого недуга. Падчерица Бориса так и не смогла простить отчима за то, что он бросил семью на произвол судьбы, решив укрепить отношения с любовницей. Ситуацию усложнило рождение дочери в новой семье Галкина. После того, как девочка появилась на свет, Мария полностью прекратила общение с отчимом.
Артист не перестает тепло отзываться о падчерице. Он открыто заявил, что продолжает ее любить, как раньше. Борис Галкин часто вспоминает о Марии, старается понять ее решение. Мужчина огорчен, что не может поддерживать с падчерицей родственную связь.
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