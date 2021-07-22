Трясущаяся за здоровье Волочкова заявила о заражении ВИЧ

Балерина заявила, что делать прививку от ковида не собирается. Такое решение звезда обосновала тем, что не доверяет вакцинам.
Танцовщица отметила, что не хочет рисковать своим здоровьем, а принудить ее к этому никто не может. Также Анастасия Волочкова удивила зрителей передачи "Легенда" на RTVi странным умозаключением из неизвестного источника.
Королева шпагата сказала, что якобы вакцины от COVID0-19 могут со временем провоцировать в организме онкологические заболевания и даже ВИЧ. Подобное странное заявление шокировало даже ярых антипрививочников. О заражении вирусом иммунодефицита человека через прививку от коронавируса еще не слыхал никто, даже самые отчаянные фантазеры.
Напомним, недавно поклонники забеспокоились относительно не совсем здорового образа жизни Анастасии Волочковой. После видео из Астрахани, где танцовщица одержала очередную победу в суде, россияне предположили, что балерина не совсем трезва. Они обратили внимание на ее нетвердый голос. Отметим, что знаменитость и ранее пытались уличить в злоупотреблении спиртным, но официального подтверждения эти слухи не нашли.
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