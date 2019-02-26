Знаменитый режиссер избавился от мечтающего о роли Галкина
Режиссер ленты дал откровенное интервью Юрию Дудю. Идов рассказал о работе над драматической картиной. По его словам, сыграть успешного, но не ощущающего творческой свободы советского юмориста Бориса Аркадьева мог Максим Галкин.
По словам Михаила Идова, ему изначально хотелось поработать не с актером, а именно с юмористом. "Это был Максим Галкин. Он очень хорошо провел пробы", – поделился режиссер. Однако главная роль досталась Алексею Аграновичу.
Идов отметил, что Галкин хочет наконец предстать перед зрителями в более серьезном, нежели обычно, образе. Но от участия юмориста режиссер решил отказаться, поскольку больше ему приглянулся главный герой в исполнении Аграновича. Большая премьера картины Михаила Идова "Юморист" состоится 1 марта.
Отметим, что Максим Галкин имеет в своем багаже кинороли. Так, артист эстрады снимался в картинах "Все могут короли", "Марковна. Перезагрузка", "Первый дома", "За двумя зайцами", "Благословите женщину", "Кышкин дом" и других. Причем в нескольких фильмах Максим Галкин играет самого себя.
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