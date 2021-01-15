"Нет слов": Галкин разбит огромным горем

"Нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью", – высказался телеведущий в своем инстаграм-аккаунте. Он запомнил создателя киножурнала светлым и жизнерадостным человеком. "Часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким", – написал артист.
Отметим, что за здоровье 71-летнего Бориса Грачевского особенно переживала его молодая супруга Екатерина Белоцерковская. Она призывала поклонников создателя "Ералаша" помолиться за своего "талантливого и любимого мужа".
Напомним, с Екатериной режиссер прожил в браке последние четыре года. В апреле 2020 года у пары родился сын Филипп. Это четвертый ребенок режиссера.
Умер Борис Грачевский 14 января в возрасте 71 года. Его госпитализировали перед Новым годом. 7 января Грачевского перевели в реанимацию. Друзья режиссера сообщали, что к коронавирусу присоединилась бактериальная инфекция, площадь поражения легких увеличилась и составила 75%.
Позже Бориса Грачевского вторично ввели в состояние медикаментозной комы. Спустя несколько часов режиссер умер.
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