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Шоу-бизнес
Найдено объяснение молчанию Пугачевой после смерти бывшего мужа

Найдено объяснение молчанию Пугачевой после смерти бывшего мужа

Алла Пугачева никак публично не отреагировала на кончину экс-супруга – режиссера Александра Стефановича. В беседе с "Дни.ру" певица Nиколь сделала свое предположение на этот счет.
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77-летний сценарист ушел из жизни 13 июля. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Народ волнует, почему Алла Пугачева так и не высказалась по поводу трагедии, ведь именно Александр Стефанович, по мнению многих, сделал из молодой певицы звезду первой величины.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Певица Nиколь считает, что смерть близкого или когда-то близкого человека – это однозначно непростое событие в жизни каждого. Вместе с тем она добавила, что публичный человек вовсе не обязан что-либо комментировать.

"Вероятно, Алла Борисовна предпочитает переживать это событие наедине со своими родными, а, возможно, не переживать вовсе. Это жизнь, и так бывает!", – заявила исполнительница. Также певица Nиколь констатировала, что Пугачева давно не живет напоказ.

"Она мудрая! И пусть половина шоу-бизнеса учится у нее тому, что все эмоции должны быть в рамках семьи. И не надо устраивать цирк на публике", – заключила артистка.

Напомним, что после развода Алла Пугачева и Александр Стефанович не сумели сохранить дружеских отношений, они вовсе перестали общаться. У экс-супругов было много недопониманий.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 00:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

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