Найдено объяснение молчанию Пугачевой после смерти бывшего мужа

77-летний сценарист ушел из жизни 13 июля. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Народ волнует, почему Алла Пугачева так и не высказалась по поводу трагедии, ведь именно Александр Стефанович, по мнению многих, сделал из молодой певицы звезду первой величины.

Певица Nиколь считает, что смерть близкого или когда-то близкого человека – это однозначно непростое событие в жизни каждого. Вместе с тем она добавила, что публичный человек вовсе не обязан что-либо комментировать.

"Вероятно, Алла Борисовна предпочитает переживать это событие наедине со своими родными, а, возможно, не переживать вовсе. Это жизнь, и так бывает!", – заявила исполнительница. Также певица Nиколь констатировала, что Пугачева давно не живет напоказ.

"Она мудрая! И пусть половина шоу-бизнеса учится у нее тому, что все эмоции должны быть в рамках семьи. И не надо устраивать цирк на публике", – заключила артистка.

Напомним, что после развода Алла Пугачева и Александр Стефанович не сумели сохранить дружеских отношений, они вовсе перестали общаться. У экс-супругов было много недопониманий.

