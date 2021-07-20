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Шоу-бизнес
"Иду против правил": обнародовано первое фото рожденного от суррогатной матери сына Рудковской

"Иду против правил": обнародовано первое фото рожденного от суррогатной матери сына Рудковской

Яна Рудковская является не только одной из самых успешных женщин нашей страны, но и многодетной мамой. Долгое время она скрывала лицо своего младшего сына, но теперь решилась на откровения.
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Журнал Vogue в своем профиле в "Инстаграме" опубликовал снимок знаменитости с ребенком на руках. На фото продюсер одета в строгий костюм, а из-под жакета едва виден полупрозрачный лифчик. Маленький Арсений задумчиво смотрит в сторону. В описании под снимком указано, что дива долгое время никому не говорила о суррогатной матери ребенка, а также не показывала лицо малыша. Она доверила изданию свою первую фотосессию с мальчиком.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Автор публикации указал, что Яна Рудковская смогла стать идеальной героиней семейного номера, так как она сама родила двоих детей, усыновила одного, а последний родился от суррогатной мамы. При этом все наследники продюсера крайне дружны между собой.

Сама дива рассказала, что всю жизнь "идет против правил", а мнение других людей ее совершенно не волнует. "Я знаю, Арсений будет классным парнем", – резюмировала она. В комментариях разгорелся серьезный спор. Однако дело вовсе не в личности знаменитости и не в ее высказываниях. Подписчики осудили издание за чрезмерное использование фотошопа, который якобы все портит.

"Зачем столько фотошопа? Реальность не виртуальна", "Ужасный фотошоп, без любви и души". "Пусть введут налог на фотошоп", "Живот и грудь ужасно затерли", "Статья про Яну. Что за женщина на фото?", "Это тот случай, когда фотограф по бартеру?", "Просто взяли и все испортили", – высказались пользователи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 15:30 Источник: Vogue ✓ Надежный источник
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Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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