Бородина заговорила об омерзительных изменах на фоне развода

Популярная телеведущая Ксения Бородина и известный бизнесмен Курбан Омаров на протяжении нескольких лет были прекрасной семейной парой и примером для подражания. И несмотря на различные обсуждения со стороны поклонников, муж и жена оставались вместе и опровергали все слухи, которые то и дело появлялись вокруг их семьи.
Однако недавно семейная идиллия рухнула – Бородина подала на развод. Точная причина расставания неизвестна, так как основные участники громкого события – Ксения и Курбан – никаких комментариев по этому поводу не дают. Но среди поклонников экс-супругов то и дело появляются различные теории и догадки.
Так, недавно бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" на канале ТНТ достаточно резко ответила на вопрос подписчицы об изменах, что заставило задуматься даже тех, кто раньше за жизнью звездной пары не следил. Дело в том, что одна из подписчиц написала Ксении, что сильно расстроена и очень переживает из-за разрыва отношений с женатым мужчиной. Бородина не смогла промолчать и высказала всё, что по этому поводу думает: “Сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке”.
После такого резкого комментария телеведущей подписчики начали задумываться – не связан ли такой жесткий ответ с бывшим мужем Бородиной? Ведь даже тогда, когда Ксения и Курбан еще были вместе, в сети то и дело появлялись слухи о романах бизнесмена.
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