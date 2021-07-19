Бородина засветилась на вечеринке в чужой рубашке и с новым мужчиной

Поклонники гадают, что же стало истинной причиной развода российской ведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Их брак продержался ни много ни мало шесть лет. Кто-то считает, что пара распалась из-за измен Курбана, а кто-то подозревают в интрижках и саму Ксению.
На днях ведущая появилась на одной из вечеринок в обществе нового мужчины. Фото с вечеринки она выложила в разделе "Сторис" в своем "Инстаграм".
Как выяснилось, после возвращения из отпуска, который провела в любимой Турции, отправилась на день рождения музыканта Hammali (Александр Алиев – настоящее имя). Судя по публикациям друзей телеведущей в соцсетях, Ксения Бородина на вечеринке была в компании Эрика Авагяна. Фанаты уже успели приписать им роман.
К слову, пара не фотографировалась в открытую вместе, но от внимательных глаз коллег и поклонников не скрыться. Более того, внимательные поклонники уже заметили, что Бородина была в его рубашке.
Стоит отметить, что недавно Бородина заявила в своем микроблоге, что не смогла бы построить отношения с простым мужчиной. Она готова строить любовь только с обеспеченным, каким и является Авагян.
Пока Ксения Бородина продолжает жить и радоваться, Курбан Омаров шляется по ресторанам в Сочи. Кажется, он делает все, чтобы привлечь внимание жены – и хвастается повышенным интересом к себе со стороны поклонниц, и песни поет, и стихи трогательно читает.
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