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Шоу-бизнес
Отказ от имущества и разрушение репутации: появились грязные подробности скандального развода Бородиной

Отказ от имущества и разрушение репутации: появились грязные подробности скандального развода Бородиной

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова, кажется, обсуждают все в Сети. Однако теперь всплыли новые подробности происходящего.

Продолжение: Бородина взбудоражила народ торчащими сосками
прочитано 4793 раза

Долгое время поклонники догадывались, что между возлюбленными что-то не так. Сперва ведущая отправилась отдыхать вместе с мужем, но затем решила поселиться в другом отеле. Затем появились странные комментарии бизнесмена относительно публикаций звезды и печальные фото на фоне ЗАГСа. Долгое время никто из супругов не комментировал слухи, а дива просила подписчиков набраться терпения.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Теперь все встало на свои места. Ксения Бородина подала на развод, а 19 июля состоится официальная беседа пары. Однако многие убеждены, что ни о каком примирении речи не идет вообще. Судя по всему, ведущая настроена серьезно. В своем личном блоге она уже подчеркнула, что элитный загородный дом, который, по слухам, построил муж, она оставляет себе, и других вариантов быть не может.

Теперь приятели пары утверждают, что звезда "Дома-2" развязала войну. Она якобы вынуждает мужа отказаться от всего имущества добровольно. Ксения якобы угрожает избраннику, утверждая, что если условия не будут выполнены, она разрушит его репутацию.

Известно, что сам Курбан Омаров уже обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. Юрист подчеркнул, что для бизнесмена сейчас главное вовсе не имущество, а отношения с детьми. Они якобы работают именно над этой стороной вопроса вместе.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 11:09 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Сергей
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Думали что бога за одно место поймали,а в жизни то всё иначе
Гость790568
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Ты, на свою репутацию посмотри, чучело! Ниже плинтуса. И подумай, почему даже альфонсы ни во что тебя не ставят.
Гость790658
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Все себе подбирает, ни чем не гнушается. Так со всеми поступает, все ей мало.
Ага,
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своей репутации уже давно нет...с дурдома-2. да и курбан свою уже разрушил, связавшись с данной особой.
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