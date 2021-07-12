Отказ от имущества и разрушение репутации: появились грязные подробности скандального развода Бородиной

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова, кажется, обсуждают все в Сети. Однако теперь всплыли новые подробности происходящего.

Долгое время поклонники догадывались, что между возлюбленными что-то не так. Сперва ведущая отправилась отдыхать вместе с мужем, но затем решила поселиться в другом отеле. Затем появились странные комментарии бизнесмена относительно публикаций звезды и печальные фото на фоне ЗАГСа. Долгое время никто из супругов не комментировал слухи, а дива просила подписчиков набраться терпения.

Теперь все встало на свои места. Ксения Бородина подала на развод, а 19 июля состоится официальная беседа пары. Однако многие убеждены, что ни о каком примирении речи не идет вообще. Судя по всему, ведущая настроена серьезно. В своем личном блоге она уже подчеркнула, что элитный загородный дом, который, по слухам, построил муж, она оставляет себе, и других вариантов быть не может.

Теперь приятели пары утверждают, что звезда "Дома-2" развязала войну. Она якобы вынуждает мужа отказаться от всего имущества добровольно. Ксения якобы угрожает избраннику, утверждая, что если условия не будут выполнены, она разрушит его репутацию.

Известно, что сам Курбан Омаров уже обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. Юрист подчеркнул, что для бизнесмена сейчас главное вовсе не имущество, а отношения с детьми. Они якобы работают именно над этой стороной вопроса вместе.

