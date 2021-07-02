Согнувшийся сын Галкина и Пугачевой схватился за нож и начал резать перед камерой

Хозяйственный Максим Галкин любит привлекать своих отпрысков к труду.

45-летний юморист часто демонстрирует публике свои обширные угодья. На подмосковном участке Галкина и Пугачевой помещается не только замок, есть там и большой сад, с клумбами, грядками и теплицами. Сегодня Максим Галкин взял с собой сына Гарри и отправился вместе с ним в теплицу за огурцами.

Артист снял настоящий репортаж из теплицы, показав, как Гарри ищет огурцы, а потом продемонстрировал своим подписчикам в "Инстаграм", как сын делает для него салат из собранного урожая. На видео мальчик стоит на кухне, согнувшись перед столом, и аккуратно нарезает предварительно очищенные огурцы.

"Я тебе, папусенька, салат делаю," – заявил заботливый сын.



Фанаты Галкина пришли в восторг от способностей мальчика. Они отметили, что Гарри в жизни не пропадет: сам урожай вырастит, сам соберет и приготовит еду из него тоже сам. Подписчики в очередной раз похвали Галкина и Пугачеву за то, что они приучают своих наследников к труду и учат их самостоятельности. Муж Аллы Пугачевой очень любит демонстрировать поклонникам успехи своих детей. А те в ответ всегда оставляют юмористу и его отпрыскам множество комплиментов.

Ранее Максим Галкин также поделился с подписчиками ярким снимком самой Аллы Пугачевой, показав, как зажигательно она умеет танцевать в своем почтенном возрасте.