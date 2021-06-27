"Бабуся отжигает!": Галкин показал игривые утехи Пугачевой

Максим Галкин поделился снимком любимой жены. Алла Пугачева вспомнила яркую молодость.

В июне Максим Галкин торжественно отметил 45-летие, собрав на вечеринке коллег и друзей. Огоньком масштабной тусовки стала его супруга, излучающая задор. Во время празднования Алла Пугачева развлекалась, словно энергичная молодая девушка. Нарядная Примадонна рассекала по площадке в пышном платье с цветочным принтом, подчеркнув узкую талию широким серебряным ремнем. У Галкина на супругу явно горел глаз, поэтому мужчина запечатлел 72-летнюю избранницу на камеру.

Юморист заснял Примадонну танцующей в окружении гостей, пока сам веселился напропалую. Алла Пугачева игриво приподняла подол платья, обнажив стройные ноги в блестящих туфлях. На лице увлеченной певицы сияла улыбка. Безмятежная звезда повернула голову в сторону от фотографа.

Комик решил опубликовать снимок жены в инстаграм-аккаунте, рассчитывая получить одобрение подписчиков. Пользователи Сети быстро отреагировали на фото Аллы Пугачевой в комментариях. "Ей нет равных", "Бабуся отжигает!", "Бабуля выглядит топ", "Класс, имеет право", "Ах, какие ножки! До чего хороши!", "Пример для всех нас!", "Еще раз доказывает всем, что возраст лишь цифра!", "Нашла все-таки эликсир вечной молодости", — написали восхищенные видом Примадонны россияне.

