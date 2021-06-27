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Шоу-бизнес
"Бабуся отжигает!": Галкин показал игривые утехи Пугачевой

"Бабуся отжигает!": Галкин показал игривые утехи Пугачевой

Максим Галкин поделился снимком любимой жены. Алла Пугачева вспомнила яркую молодость.
прочитано 1686 раз

В июне Максим Галкин торжественно отметил 45-летие, собрав на вечеринке коллег и друзей. Огоньком масштабной тусовки стала его супруга, излучающая задор. Во время празднования Алла Пугачева развлекалась, словно энергичная молодая девушка. Нарядная Примадонна рассекала по площадке в пышном платье с цветочным принтом, подчеркнув узкую талию широким серебряным ремнем. У Галкина на супругу явно горел глаз, поэтому мужчина запечатлел 72-летнюю избранницу на камеру.

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Юморист заснял Примадонну танцующей в окружении гостей, пока сам веселился напропалую. Алла Пугачева игриво приподняла подол платья, обнажив стройные ноги в блестящих туфлях. На лице увлеченной певицы сияла улыбка. Безмятежная звезда повернула голову в сторону от фотографа.


Комик решил опубликовать снимок жены в инстаграм-аккаунте, рассчитывая получить одобрение подписчиков. Пользователи Сети быстро отреагировали на фото Аллы Пугачевой в комментариях. "Ей нет равных", "Бабуся отжигает!", "Бабуля выглядит топ", "Класс, имеет право", "Ах, какие ножки! До чего хороши!", "Пример для всех нас!", "Еще раз доказывает всем, что возраст лишь цифра!", "Нашла все-таки эликсир вечной молодости", — написали восхищенные видом Примадонны россияне.

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Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2021, 16:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость786788
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Бллляяядььь!!!! Ну когда же прекратится эта вакханалия?????!!!!! Задрали уже всех!!!!!!!! Вот не хочешь, а пожелаешь, чтобы эта старая обезьяна скорее бы сдохла! Ведь смердит уже лет 15 как!!! Может быть тогда оставят народ в покое!!! Предварительно помусолив ее БЕЗВРЕМЕННУЮ КОНЧИНУ!!! Аминь тебе, девушка Алла!!!
Гость781691
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Опять двадцать пять про то,что наша старая престарая бабуся-ягуся Пугачева всех моложе и милее.)))
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