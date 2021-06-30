Раскрыта истинная причина ухода Пугачевой от Киркорова к Галкину

Киркорову закрыли въезд на Украину. Это решение объяснил известный журналист.

Российского певца Филиппа Киркорова признали угрозой нацбезопасности Украины. Артист заявил, что таким образом украинские чиновники пиарятся на его имени. Однако у СБУ другая версия. Там отметили, что Киркоров считает Крым российским и незаконно выступает на его территории.

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал новость. Он сделал сенсационное заявление о том, почему Пугачева отвернулась от своего мужа. Об этом Гордон заявил на своем ютуб-канале.

Ведущий порекомендовал Филиппу Киркорову брать пример со своей бывшей супруги. Он подчеркнул, что Примадонна никогда не комментировала присоединение Крыма, не говорила в адрес Украины дурного и не посещала полуостров.

"Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?" — рассуждал Гордон.

Он также выразил уверенность, что украинцы будут посещать концерты Филиппа Киркорова, если он публично извинится перед ними и признает, что "Крым украинский".

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись в марте 2005 года. Крым присоединился к России в 2014 году посе законного народного референдума, в ходе которого граждане высказали свое желание воссоединиться с исторической родиной.