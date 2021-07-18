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Шоу-бизнес
Зудина рассекретила ужасную деталь отношений с Табаковым

Зудина рассекретила ужасную деталь отношений с Табаковым

Актриса призналась, что отношения с Табаковым можно назвать добровольной созависимостью. Супруги прожили вместе 35 лет, и, по словам Зудиной, были очень счастливы в браке.
прочитано 1210 раз

Вдова рассказывает, что все эти годы они были с Табаковым единым целым. Марина никогда не страдала в отношениях и была безумно влюблена, однако один момент довольно омрачал их брак.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Он был связан с постоянной болезнью артиста, которая мешала ему вести полноценное существование последние несколько лет. Зудина уверена, что именно сейчас наступила её третья жизнь. "Первая была до Олега Павловича, вторая — с ним рядом, нынешняя, третья, — после Олега Павловича. Это горько осознавать, но необходимо, чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты", — не унывает 55 – летняя актриса и с надеждой смотрит в будущее.

Напомним, что Табаков попал в Первую городскую больницу столицы еще в ноябре 2017 года. Пресс-служба театра "Табакерка" сообщила, что актер обследуется в одной частной клинике.

Спектакли Московского Художественного театра, в которых участвовал Табаков, были отменены по причине повреждения декораций. Тогда у народного артиста было обнаружено заражение крови и синдром глубокого оглушения. Его подключили к ИВЛ, однако спустя несколько месяцев в марте 2018 – го Табаков скончался.

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Марина Зудина. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2021, 17:02 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость802474
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Сколько можно об одном и том же? Вроде Табаков оставил приличное наследство, жить есть на что и тебе и детям, так нет каждый день новые перлы, займись уже чем-нибудь и живи дальше, может следующий муж будет лучше предыдущего
Гость 595959
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так не умеет она жить без Табакова,35 лет ни забот,ни горя не знала,за такой спиной жила,все у неё было,главное работа,нравидось кому или не нравилось,а роли у неё были,спина страховала,а сейчас всё сама-сама....
Гость802607
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Марин, да поняли тебя уже давно, прекрасно,что ты была "счастливо- созависима", успокойся уже и живи дальше!
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