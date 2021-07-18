Зудина рассекретила ужасную деталь отношений с Табаковым

Вдова рассказывает, что все эти годы они были с Табаковым единым целым. Марина никогда не страдала в отношениях и была безумно влюблена, однако один момент довольно омрачал их брак.
Он был связан с постоянной болезнью артиста, которая мешала ему вести полноценное существование последние несколько лет. Зудина уверена, что именно сейчас наступила её третья жизнь. "Первая была до Олега Павловича, вторая — с ним рядом, нынешняя, третья, — после Олега Павловича. Это горько осознавать, но необходимо, чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты", — не унывает 55 – летняя актриса и с надеждой смотрит в будущее.
Напомним, что Табаков попал в Первую городскую больницу столицы еще в ноябре 2017 года. Пресс-служба театра "Табакерка" сообщила, что актер обследуется в одной частной клинике.
Спектакли Московского Художественного театра, в которых участвовал Табаков, были отменены по причине повреждения декораций. Тогда у народного артиста было обнаружено заражение крови и синдром глубокого оглушения. Его подключили к ИВЛ, однако спустя несколько месяцев в марте 2018 – го Табаков скончался.
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