"Время лишь затягивает раны": Убитая горем Зудина захлебывается скорбью

Смерть Владимира Меньшова откликнулась болью в сердце Марины Зудиной. Артистка поддержала дочь покойного.

Марина Зудина не понаслышке знает, как тяжело приходится расставаться с любимыми людьми. Она до сих пор не может оправиться после потери мужа, который умер более трех лет назад. Утрата Олега Табакова стала для нее невыносимой трагедией. Сейчас, когда вся страна скорбит о смерти Владимира Меньшова, Марина Зудина не остается в стороне. Свежая публикация дочери оскароносного режиссера задела ее за живое. Актриса написала Юлии Меньшовой душераздирающий комментарий о том, что время не лечит.

Судя по всему, вдова Олега Табакова продолжает скучать по покойному супругу и не находит себе места. "Время лишь затягивает раны, а дальше мы живем с осознанием того, что потеряли", — лаконично ответила звезда наследнице Владимира Меньшова. Марина Зудина призналась, что находит утешение в мыслях о том, какую прекрасную и насыщенную жизнь прожил ее супруг. Актриса написала Юлии Меньшовой, что и они должны стараться прожить счастливую жизнь, потому что так бы хотели их любимые люди, которых уже не вернуть.

Марина Зудина опечалена тем, что из жизни уходят великие личности, которые многим подавали пример. Она поблагодарила то самое поколение гениальных артистов, которые внесли огромный вклад в развитие культуры.

