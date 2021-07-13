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Шоу-бизнес
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым

"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым

Марина Зудина вспомнила, как начинались ее отношения с Олегом Табаковым. По словам актрисы, она была готова их завершить в любой момент.
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Роман начинающей артистки со звездой начался, когда ей было всего 18 лет. Актер был старше избранницы на тридцать лет, но это им не помешало. Престарелый режиссер и раньше не брезговал интрижками с юными артистками, даже несмотря на то, что был женат.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Марина Зудина отметила, что была в курсе романтических увлечений Олега Табакова. По словам актрисы, их отношения завязались, когда она была на втором курсе. О романе студентки и преподавателя знала только одна близкая подруга. Артистка добавила, что та была настолько деликатной, что не выпытывала подробности.

Вдова Олега Табакова подчеркнула, что, несмотря на захватившие ее чувства, она не страдала. Девушка мечтала о театре и думала о том, как реализоваться в профессии. Марина Зудина подчеркнула, что могла поставить точку в их отношениях в любой момент. Было время, когда юная артистка мечтала влюбиться в другого мужчину и закончить роман с Олегом Табаковым.

"Но другой мужчина меня не отвлек, я не влюбилась, хотя хотела этого", – рассказала актриса.

Напомним, весной Елена Проклова рассказала, что пережила сексуальное насилие в возрасте 16 лет. Артистка вспомнила, как знаменитый режиссер отвел ее в лес, раздел догола и предложил потрогать его половой орган. Позднее Проклова призналась, что тем мужчиной был Табаков.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
13 июля 2021, 20:17 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Гость791051
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О.<цензура>. Табаков был совершенно здоровым человеком, вокруг которого всегда крутилось достаточно женщин. Зачем бы ему такое вытворять в лесу с девушкой? И кстати во времена ее молодости это насилием не считалось. Что касается Зудиной ее вообще не понимаю с этими откровениями.
Гость789057
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Тьфу!!!!!!!!!!!!!!!! Задолбали!!!!
Гость797941
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Оскудела земля... уже писать нечего... вспоминают бабки, когда девками были... а ЗУДИНА кем -бы была сейчас, если бы отказала Табакову...
Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
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