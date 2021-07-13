"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым

Марина Зудина вспомнила, как начинались ее отношения с Олегом Табаковым. По словам актрисы, она была готова их завершить в любой момент.

Роман начинающей артистки со звездой начался, когда ей было всего 18 лет. Актер был старше избранницы на тридцать лет, но это им не помешало. Престарелый режиссер и раньше не брезговал интрижками с юными артистками, даже несмотря на то, что был женат.

Марина Зудина отметила, что была в курсе романтических увлечений Олега Табакова. По словам актрисы, их отношения завязались, когда она была на втором курсе. О романе студентки и преподавателя знала только одна близкая подруга. Артистка добавила, что та была настолько деликатной, что не выпытывала подробности.

Вдова Олега Табакова подчеркнула, что, несмотря на захватившие ее чувства, она не страдала. Девушка мечтала о театре и думала о том, как реализоваться в профессии. Марина Зудина подчеркнула, что могла поставить точку в их отношениях в любой момент. Было время, когда юная артистка мечтала влюбиться в другого мужчину и закончить роман с Олегом Табаковым.

"Но другой мужчина меня не отвлек, я не влюбилась, хотя хотела этого", – рассказала актриса.

Напомним, весной Елена Проклова рассказала, что пережила сексуальное насилие в возрасте 16 лет. Артистка вспомнила, как знаменитый режиссер отвел ее в лес, раздел догола и предложил потрогать его половой орган. Позднее Проклова призналась, что тем мужчиной был Табаков.