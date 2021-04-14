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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Счастливая вдова Табакова и обтянутая кожей Мороз: как прошла премьера сериала "Медиатор"

Накануне состоялась премьера киноленты "Медиатор". Кинотеатр "Пионер" оказался переполнен знаменитостями.
прочитано 50529 раз

Режиссером картины стал Артем Аксененко, а главные роли исполнили Андрей Бурковский и Дарья Мороз. Герой Андрея – профессиональный переговорщик, который прошел подготовку в МВД. Он может договориться с кем-угодно и решить задачу любой сложности. Вопрос лишь в том, какие методы он готов использовать, чтобы добиться своего. Непростая роль девушки Веры с изломанной судьбой досталась Дарье Мороз. Она появилась на премьере в алом кожаном платье, а коллега с радостью позировал фотографам вместе с любимой женой.

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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Актриса Ирина Старшенбаум также исполнила одну из основных ролей в "Медиаторе". Съемки давались ей непросто, так как ее персонаж совершенно не похож на тех, которых артиста исполняла до. Она появилась в строгом образе с отложным белым воротником.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Внезапно для многих на мероприятии заметили и дочь покойной Валентины Легкоступовой Анетту Бриль. Певица появилась на вечеринке в темной кожаной куртке и в платье с летящей юбкой.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Вдова Олега Табакова Марина Зудина собрала целый костюм для события. Креативная рубашка и джинсы с хлопковыми вставками, а также зеленоватые украшения в тон: актриса пришла на высоких шпильках, активно позировала и выглядела довольной.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В какой-то момент на мероприятии появилась и молодая актриса Владислава Хмелинина. Она надела яркое мини-платье цвета фуксии и снималась в светлом тренче.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дочь легендарного Спартака Мишулина Карина, видимо, тоже заинтересовалась креативным проектом коллег. Для светского выхода она выбрала классический жакет с цветочной вышивкой и темно-синие джинсы.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В первый сезон сериала вошло 10 серий. 16 апреля "Медиатор" уже можно будет посмотреть на видеосервисе Start.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 14 апреля 2021, 10:41

комментарии

Ответить:

Гость699342
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Вот что значит - фотографии без фотошопа! Реальные лица, носы ( и шнобели!)), мешки под глазами и другие ‘прелести’ после 40...
Гость696396
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Что у Мишулиной с носом?
Гость696396
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Ну и рожа у Мишулиной , страх небесный
Гость685762
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Как эта страшная Мороз достала,страшная жуть,играет одинаково тухло,сразу переключаются,,
Гость696713
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Мишулина страшнааа.... зудина шо скальп че делают нос отпилила за уши натянула щеки и превратилась из симпатули в тлюю а мороз правда ну все страшней Фуу короче...
Гость687134
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Я на Карину подумала, что это Бутина)
Гость Серёга
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Какая страшная Зудина стала , тощая , с улыбкой Джокера , а в молодости и до пластики хорошенькая была .
Гость696068
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Если бы не ПАПАША*! Пардон.
Гость696068
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Если бы не параша, хрен бы кто снимал в фильмах эту обезьяну Мороз! Рожа, как у макаки! А ноздри - это вообще ужас! Пальцы туда толкает что-ли!
Гость696067
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Если бы не параша, хрен бы кто снимал в фильмах эту обезьяну Мороз! Рожа, как у макаки! А ноздри - это вообще ужас! Пальцы туда толкает что-ли!
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