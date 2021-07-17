Сафронов раскрыл чувства покойного Стефановича к Пугачевой: Любил ее до самой смерти

Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года. Накануне состоялась церемония прощания с режиссером, в тот же день его похоронили. В последний путь бывшего мужа Аллы Пугачевой проводил и Никас Сафронов, который хорошо его знал. В беседе с журналистами художник отзывается о своем друге как о щепетильном и преданном человеке.
Также Сафронов знает, что Стефанович никогда не позволял говорить плохо о своей бывшей жене. "Он любил и уважал [Аллу Пугачеву] до самой смерти", – рассказал художник. По словам Никаса, режиссер был очень одиноким человеком, жаловался, что близкие люди его забыли.
Сафронов был рядом со Стефановичем, когда тот заболел ковидом. Художник платил за лечение друга. В общей сложности он потратил 2,5 миллиона рублей. Режиссеру доставляли импортные препараты и еду из ресторанов. У Александра была возможность отправиться в больницу в Коммунарке, но он предпочел другое медучреждение.
Ранее "Дни.ру" писали, что Алла Пугачева проигнорировала похороны бывшего мужа. Собравшиеся до последнего ждали артистку, но она так и не появилась. Многие уверены, что певица просто наплевала на похороны Александра Стефановича, ведь она развелась с ним много лет назад.
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