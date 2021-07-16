Пугачева плюнула в покойника Стефановича

Алла Пугачева была замужем за Александром Стефановичем с 1977 по 1980 год. Они развелись со скандалом и после расставания конфликтовали.
Он считал себя "создателем" образа Примадонны и утверждал, что именно ему она обязана своей красотой и признанием. Но Пугачева так не считала. Она была обижена на бывшего мужа. Певица была уверена, что женитьбы была нужна мужчине только ради московской прописки, и никакой любви у них не было.
Алла Борисовна всегда считала, что на момент знакомства с Александром Стефановичем она уже была звездой, спевшей любимого всем Союзом "Арлекина".
Несколько недель назад Стефановича госпитализировали с подозрением на коронавирус. Тогда у него уже было обширное поражение легких. В последние дни жизни он лежал в больнице имени Бахрушиных. Болезнь оказалась сильнее. Стефановича не стало 13 июля. Ему было 76 лет.
Церемония прощания с режиссером Александром Стефановичем состоялась в московском Доме кино. Примадонну ждали до последнего – и гости церемонии, и журналисты. Но она так и не появилась. Она решила просто наплевать на похороны своего бывшего мужа, ведь они друг другу уже давно все сказали.
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