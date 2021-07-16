Обиженный Стефанович перед смертью плюнул в Пугачеву

16 июля в 11 часов в фойе Дома кино начнется прощание со вторым мужем Аллы Пугачевой – режиссером Александром Стефановичем. Их брак длился с 24 декабря 1977 года по 24 декабря 1980-го. Расстались они плохо – Примадонна считала его предателем. Поэтому на панихиду она вряд ли придет. Да и сам Александр Борисович до конца жизни не очень лестно отзывался о бывшей жене.

Стефанович очень не любил, когда о нем говорили как о "бывшем муже Пугачевой", словно никаких других заслуг в жизни не было. "Меня это забавляет и удивляет, – признался он перед смертью. – Для меня она всего лишь один из моментов биографии. У меня была жена-актриса (Наталья Богунова – Прим. ред.), жена-модель ("Вице-мисс Вселенная" Юлия Лемигова и топ-модель Алла Мочернюк – Прим. ред.), жена-певица. Про каждую из них, мне есть, что вспомнить, и у Пугачевой нет какой-то прерогативы. Я долго жил во Франции, а там она никто!"

Хотя именно Стефанович снял в 2014 году сериал "Кураж", в сюжете и героев которого многие узнали Пугачеву. "Мы развелись более тридцати лет назад, с тех пор не виделись и не общались, – признался Александр Борисович перед смертью. – О ее сегодняшней жизни я ничего не знаю, да мне и не очень интересно. Хотя и считаю ее выдающейся певицей: в свое время она была суперзвездой. И даже перестав быть действующей певицей, она остается главным ньюсмейкером и самым желаемым героем для обложек".

Очевидно, Пугачева проститься с бывшим мужем не придет. "Ей нечего сказать. Считаю, что их конфликт надо было разрешить при жизни. Стефанович ей не враг был, а наоборот, помощник в ее карьере. Это надо было учитывать. А теперь уже поздно", – объяснил журналистам работавший с ней музыкант Александр Левшин.

Напомним, второй муж Пугачевой ушел из жизни 13 июля 2021 года в Москве. В последнее время он лежал в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением лёгких от COVID-19.