“Не выдержал”: Сафронов раскрыл настоящую причину смерти бывшего мужа Пугачевой

Несколько дней назад стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кинорежиссёра, писателя и сценариста Александра Стефановича. Несмотря на рекомендации и предупреждения врачей, Стефанович не был привит от COVID-19 и даже при наличии симптомов вируса не стал обращаться за медицинской помощью – лечился дома самостоятельно.
Известный художник и близкий друг режиссёра Никас Сафронов поддерживал приятеля и помогал с лекарствами – отправлял к нему домой импортные аппараты для поддержания кислорода в организме, таблетки и витамины из Европы и даже заказывал доставку еды из ресторанов.
Однако ни лекарства, ни поддержка близких не помогли знаменитому деятелю искусств. “Саше не становилось лучше. Не выдержав одиночества, он позвонил мне”. В итоге Александра Стефановича увезли в больницу, где он вскоре скончался от коронавирусной инфекции.
В пятницу, 16 июля, заслуженного режиссёра и актёра похоронили на Троекуровском кладбище. Попрощаться со Стефановичем пришли его близкие, в том числе и лучший друг Никас Сафронов, который тепло отзывался о режиссёре и говорил о нём только самое лучшее и доброе. Он назвал Стефоновича щепетильным и преданным другом, какого раньше нигде и никогда не встречал.
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