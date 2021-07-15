"Красавчик мужчина": Бузова положила глаз на полуголого Малахова

Андрей Малахов наслаждается отдыхом на одном из фешенебельных курортов Швейцарии.

В своем инстаграм-аккаунте 49-летний телеведущий щедро делится с поклонниками красивыми снимками из отпуска. Сегодня мужчина показал себя стоящим на балконе с видом на великолепное горное озеро. Однако наиболее примечательным в снимке оказалось не озеро, а сам Андрей Малахов, ведь он предстал перед публикой полуголым – завернутым в одно лишь белоснежное одеяло.

В посте телеведущий признался, что с каждым новым днем отпуска ему становится все тяжелее вылезать из-под одеяла. Впрочем, многие восприняли слова мужчины как предлог, чтобы продемонстрировать свое красивое тело.

Не смогла пройти мимо такого кадра и Ольга Бузова. Певица оставила восхищенный комментарий с именем мужчины и смайлом с сердечками, символизирующим самые нежные чувства исполнительницы к телеведущему. Фанатам теперь остается гадать, правда ли певица положила глаз на ведущего или же ей просто понравилось фото. Впрочем, Малахов все равно не стал отвечать Бузовой взаимностью.

Другие подписчики тоже рассыпались в комплиментах. Фолловеры написали:

"Красавчик мужчина" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Андрей Вы лучший ведущий, здоровья, счастья и любви", "Вот это бицепс", "Красивый стильный )) это называется вышел на прогулку", "Красавчик! И вид сзади особенно".

Напомним, днем ранее Андрея Малахова затравили в комментариях за отдых на зарубежном курорте в разгар пандемии.