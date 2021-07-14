Сбежавшего из России Малахова затравили: Как же так?!

Телеведущий Андрей Малахов отдыхает за границей. В своем микроблоге он показал новое фото.

Телеведущий Андрей Малахов отдыхает в Швейцарии. Он остановился в элитном отеле в самом центре Санкт-Морицатро с видом на озеро.

Журналист опубликовал снимок с отдыха в своем "Инстаграм". В кадре он предстал в светлом костюме с чашечкой кофе и свежей газетой в руках.

"День в @badruttspalace принято начинать, как и 50 лет назад, со свежей газеты и чашки великолепного крепкого кофе. Всем хорошего дня!" – как ни в чем не бывало написал беззаботный Андрей Малахов.

Что началось в комментариях под публикацией, можно только представить. Ведь озлобленные в период пандемии коронавируса люди брызжут ядом после каждого снимка звезд, отдыхающих за рубежом на шикарных курортах.

"А как же курорты России и кешбэк?"; " Живут же люди! Хорошо, когда есть деньги"; "Вот как отдыхают журналисты помойных передач..."; "Фу, как непатриотично!!! Почему Швейцария, а не курорты Краснодарского края? Вы же теперь кешбэк не получите"; "Как же так? Родина в опасности, и один из из главных ведущих Первого канала отдыхает на "западе", – кусали локти россияне.

Многие удивились тому, что Андрей Малахов беспрепятственно посетил Европу. Ведь для многих простых граждан въезд туда закрыт.