"Позорище": Взвывшую без пельменей Бузову гонят из России

Телеведущая горюет в Африке без пельменей. Ольгу Бузову призвали не возвращаться на родину.

Поющая телеведущая уже полных 18 дней прожила на чужбине. В конце июня звезда улетела за границу для подготовки нового шоу канала "ТНТ". Рабочее название проекта "Звезды в Африке". Ольга Бузова, по ее словам, трудится не покладая рук и почти не успевает отдыхать. В суматохе служебного графика поп-диве удается и контент для соцсетей снимать, и писать небольшие заметки. Один из последних постов в "Инстаграм" артистки посвящен тоске по России.

Исполнительница хита "Мало половин" призналась, что сильно хочет домой. Желание поскорее вернуться в Россию пришло к Ольге Бузовой не случайно. Артистке стало не хватать того, к чему она привыкла. "Захотелось таких банальных вещей: потискать своих собачек, в свою кроватку, пельмешек", — написала поп-дива.

Поклонники утешили артистку добрыми словами, а вот хейтеры накинулись на нее с новой силой. Ольгу Бузову стали уговаривать обосноваться в Африке и ни за что не прилетать назад. "Домой не возвращайся", "Вот и оставайся там на всю жизнь, не трави в Москве и не только людям нервы, без тебя хоть вдохнули спокойно", "Родина явно по тебе не скучает", "Кто пишет, что самая лучшая певица, вы что, прикалываетесь? Позорище на всю страну!", "А я по тебе не соскучилась. Ты везде, как муха на говне!" — объявили гневные критики.