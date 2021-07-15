"Стала рабыней": названа главная проблема осрамившейся Прокловой

Персона Елены Прокловой стала активно обсуждаться после ее интимных признаний в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Историк моды Александр Васильев прокомментировал свое отношение к секс-скандалу и попробовал объяснить феномен артистки.



Телеведущий констатировал, что новый интерес публики действительно всколыхнулся из-за откровений Елены Прокловой о сексуальных домогательствах известного актера в ее ранней юности. По мнению Васильева, такие факты могли быть, поскольку актриса всегда была очень сексуальной и женственной.

Эксперт моды добавил, что Елена Проклова сводила с ума миллионы мужчин. Ее красота покоряла сердца и заставляла идти на безумные поступки. Вместе с тем, ведущий считает, что звезда "стала рабыней своей привлекательной внешности".

Знаменитость, по словам Васильева, не приняла старение. Она не скрывала, что делала пластические операции. Но погоня за молодостью привела к тому, что внешность артистки изменилась. По мнению эксперта моды, у нее заметно удлинился нос. Кроме того, он увидел сходство Елены Прокловой с Людмилой Гурченко, которая тоже прибегала к помощи пластических хирургов.

Телеведущий отметил, что лицо Елены Прокловой несколько потеряло индивидуальность. Тем не менее, он уверен, что для своих 65 лет Елена Проклова выглядит прекрасно.

Что касается нарядов звезды, то эксперт моды считает, что они у Елены Прокловой не имеют определенного стиля. При этом артистка не позволяет себе пошлости в одежде, выбирая довольно консервативные варианты.

Напомним, после скандальных заявлений на Елену Проклову обрушилась волна критики. Многие посчитали, что актриса опозорилась своими откровениями.