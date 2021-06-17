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Шоу-бизнес
Растленная Проклова рассказала, сколько заработала на скандале с домогательствами

Растленная Проклова рассказала, сколько заработала на скандале с домогательствами

Елена Проклова не жалеет о том, что предала огласке скандальную историю с изнасилованием. Она ответила, сколько денег ей это принесло.
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В юности Елена Проклова была миловидной и очень симпатичной девчонкой. Светлые волосы, серо-голубые пронзительно искренние глаза. Не удивительно, что от ухажеров у нее не было отбоя. Тогда все завидовали ее популярности. Но никто не знал, какие страшные вещи творятся в ее жизни...

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Лишь несколько месяцев назад 67-летняя советская и российская актриса, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова призналась, что в юности была растлена известным актером.

Имени своего обидчика она не назвала, но все догадались, что это мог быть ныне покойный актер Олег Табаков. Он тогда снимался вместе с Еленой Прокловой как раз в том возрасте, о котором она говорила.

Елена Проклова рано начала сниматься в кино. Еще школьницей она сыграла свои главные роли в известных картинах: «Звонят, откройте дверь», «Снежная королева», «Переходный возраст». Тогда юной артистке завидовали многие сверстницы, не имея ни малейшего представления об обратной стороне успеха.

Впервые домогательства начались, когда Елене Прокловой было всего 11 лет! Один из сотрудников съемочной группы фильма "Звонят, откройте дверь" зажал ее в коридоре и принуждал к ласкам.

Когда Прокловой исполнилось 15 лет, ситуация повторилась. На этот раз к ней пристал известный актер, который потом не давал ей прохода несколько лет. Актриса лишь теперь осознала, что это было настоящее сексуальное растление.

Многие коллеги и поклонники обвинили Проклову в том, что она слишком откровенно вывалила всю правду. Но актриса ни о чем не жалеет. В интервью "7Дней" она призналась, что не заработала ни копейки на скандале. Но обрела душевное спокойствие и равновесие, которых у нее не было всю жизнь.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 14:00 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

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"Свежо предание, да верится с трудом"! Лена, никогда ничего не делает бесплатно со своими "историями"!!!
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