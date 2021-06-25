"Нет больше свидетелей": развязавшей секc-скандал Прокловой нанесли новый удар

Ранее Елена Проклова заявила о домогательствах со стороны известного режиссера. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Астрахан.

Весной актриса стала гостьей программы "Секрет на миллион". Она рассказала ведущей, Лере Кудрявцевой, о том, что в подростковом возрасте подверглась насилию со стороны взрослого режиссера, который уже был популярен на тот момент. Имени знаменитость так и не назвала, но многие предположили, что речь идет об Олеге Табакове.

Начался невероятный скандал. Большое количество представителей шоу-бизнеса развязали травлю. Они публиковали посты, высказывались во время интервью и принимали участие в различных шоу. Многие посчитали, что Елена Проклова просто решила нажиться на ситуации. Их удивил тот факт, что она заговорила о трагедии лишь после смерти легенды отечественного кинематографа.

Дмитрий Астрахан прокомментировал громкое событие. Он подчеркнул, что не имеет ничего против публичных высказываний о таких вещах, однако поступок актрисы не одобряет. Ему не нравится тот факт, что обвиняемого в чудовищных вещах человека уже нет в живых, а очернять его имя, когда ответить он уже не может – поступок не совсем правильный. "Нет больше свидетелей", – сказал он.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации подчеркнул, что не знает, говорит Елена Проклова правду или нет, но в подобных ситуациях стоит просто сразу обращаться в суд. По его мнению, подобные публичные обвинения – шаг достаточно сомнительный.

