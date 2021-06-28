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Шоу-бизнес
"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой

"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой

Недавно откровения Елены Прокловой вызвали серьезный общественный резонанс. Актриса рассказала, как живет после всего произошедшего.
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Елена Игоревна утверждает, что ее жизнь никак не изменилась после посещения программы "Секрет на миллион". Напомним, тогда артистка поделилась с Лерой Кудрявцевой страшной историей своей юности. Она отметила, что в подростковом возрасте долгое время терпела домогательства крайне популярного режиссера, но боялась раскрыть правду. Тогда актриса не назвала имени, но многим стало ясно, что, видимо, речь идет о покойном Олеге Табакове.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Большая часть коллег просто обрушились на Елену Проклову. Они посчитали, что знаменитость пытается нажиться на великом человеке, который ушел из жизни, а потому просто не может ответить на ужасающие обвинения. Однако артистку это никак не остановило, и каждый раз ее комментарии предоставляют новые подробности произошедшего.

Несмотря на серьезную критику, актриса все равно продолжает говорить о ситуации. На этот раз она заявила, что рассказала историю лишь потому, что тема кажется ей крайне насущной. Раньше, по ее мнению, такие проступки осуждались, а теперь стали частью повседневности. По словам Елены Игоревны, она просто хотела уберечь других женщин и мужчин от подобных трагедий.

Негатив со стороны коллег не удивил Елену Проклову. Она подчеркнула, что относится к главному герою своей истории с большим уважением, а потому никогда не произнесет его имени. Однако, по ее мнению, он просто был болен. "Требовалась медицинская помощь", – заявила вдруг звезда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 12:53 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость ну и ну
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получается, ничего из случившегося с ней тогда,её,девочку,не напугало и не остановило завязать с профессией,а если было непристойное поведение взрослого мужика,так нАивная и нЕвинная убежала бы из кино со всех ног,ведь можно уже было предположить,что в этом киношно-театральном мире всё будет так-не тот,так этот режиссер будет домогаться и сейчас,и потом,*вонаунихтуткак*,но осталась и снималась дальше,значит все устроило,а то,получается=мыши кололись, плакали,но жрали кактус,а сейчас,она предупреждает молодых,рассказывая о людях,которых нет..
Гость780726
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Мы все услышали ее историю Но зачем же все это продолжать? Родственники Янковского быстро поставили ее на место О нем она больше не говорит Куда смотрит жена и дети табакова. Отбрили бы по хорошему эту шалашовку, что бы она наконец успокоилась со своими воспоминаниями Это у нее от одиночества
Гость782751
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... Никто замуж не берет
Тетеньку за это....
Гость783767
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Как она уже надоела.
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