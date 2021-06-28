"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой

Недавно откровения Елены Прокловой вызвали серьезный общественный резонанс. Актриса рассказала, как живет после всего произошедшего.

Елена Игоревна утверждает, что ее жизнь никак не изменилась после посещения программы "Секрет на миллион". Напомним, тогда артистка поделилась с Лерой Кудрявцевой страшной историей своей юности. Она отметила, что в подростковом возрасте долгое время терпела домогательства крайне популярного режиссера, но боялась раскрыть правду. Тогда актриса не назвала имени, но многим стало ясно, что, видимо, речь идет о покойном Олеге Табакове.

Большая часть коллег просто обрушились на Елену Проклову. Они посчитали, что знаменитость пытается нажиться на великом человеке, который ушел из жизни, а потому просто не может ответить на ужасающие обвинения. Однако артистку это никак не остановило, и каждый раз ее комментарии предоставляют новые подробности произошедшего.

Несмотря на серьезную критику, актриса все равно продолжает говорить о ситуации. На этот раз она заявила, что рассказала историю лишь потому, что тема кажется ей крайне насущной. Раньше, по ее мнению, такие проступки осуждались, а теперь стали частью повседневности. По словам Елены Игоревны, она просто хотела уберечь других женщин и мужчин от подобных трагедий.

Негатив со стороны коллег не удивил Елену Проклову. Она подчеркнула, что относится к главному герою своей истории с большим уважением, а потому никогда не произнесет его имени. Однако, по ее мнению, он просто был болен. "Требовалась медицинская помощь", – заявила вдруг звезда.