"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой

Елена Игоревна утверждает, что ее жизнь никак не изменилась после посещения программы "Секрет на миллион". Напомним, тогда артистка поделилась с Лерой Кудрявцевой страшной историей своей юности. Она отметила, что в подростковом возрасте долгое время терпела домогательства крайне популярного режиссера, но боялась раскрыть правду. Тогда актриса не назвала имени, но многим стало ясно, что, видимо, речь идет о покойном Олеге Табакове.
Большая часть коллег просто обрушились на Елену Проклову. Они посчитали, что знаменитость пытается нажиться на великом человеке, который ушел из жизни, а потому просто не может ответить на ужасающие обвинения. Однако артистку это никак не остановило, и каждый раз ее комментарии предоставляют новые подробности произошедшего.
Несмотря на серьезную критику, актриса все равно продолжает говорить о ситуации. На этот раз она заявила, что рассказала историю лишь потому, что тема кажется ей крайне насущной. Раньше, по ее мнению, такие проступки осуждались, а теперь стали частью повседневности. По словам Елены Игоревны, она просто хотела уберечь других женщин и мужчин от подобных трагедий.
Негатив со стороны коллег не удивил Елену Проклову. Она подчеркнула, что относится к главному герою своей истории с большим уважением, а потому никогда не произнесет его имени. Однако, по ее мнению, он просто был болен. "Требовалась медицинская помощь", – заявила вдруг звезда.
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