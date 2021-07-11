Мать Аршавина обвинила Барановскую и изуродованную Казьмину в неудачах сына: Там такие страсти были

В профессиональных неудачах сына мама Андрея Аршавина винит его бывших жен. Татьяна Ивановна считает, что на фоне проблем в личной жизни ее отпрыск не смог сделать карьеру в Англии. Из-за любовных перипетий, считает Аршавина, ее сын до конца так и не раскрыл свой потенциал.
По словам родительницы, Андрей успешен только тогда, когда дома у него мир и порядок. Проблемы в семье всегда сказывались на работе спортсмена. "Женщины влияли на ситуацию, там такие страсти были", - отметила Татьяна Ивановна в свежем интервью.
В ходе беседы Татьяну Ивановну спросили, хотела бы она избавить Андрея от женщин, которые принесли ему только проблемы. Родительница спортсмена сначала задумалась, а затем призналась, что ранее испытывала такое желание. Между тем сегодня Аршавина немного иначе смотрит на ситуацию. "Такая у него судьба. Так ему было нужно", – рассудила женщина. Ее сын всегда сам выбирал спутниц жизни. Вмешиваться в дела наследника Татьяна Ивановна не хочет. Аршавина считает отпрыска достойным отцом и хорошим сыном.
Напомним, Андрей Аршавин девять лет состоял в незарегистрированных отношениях с Юлией Барановской. В этом союзе у футболиста появилось трое детей – Артем, Яна и Арсений. Когда Юлия носила третьего ребенка под сердцем, Андрей ушел из семьи. Разлучницей стала журналистка и модель Алиса Казьмина.
В 2016-м Аршавин женился на Казьминой, спустя время у пары появился общий ребенок – дочь Есения. В 2018-м Андрей и Алиса развелись. Журналистка обвинила спортсмена в многочисленных изменах.
Как писали "Дни.ру", сегодня мать Андрея Аршавина пытается выселись Алису Казьмину из роскошного особняка. Кроме того, экс-супруга футболиста страдает тяжким недугом, который изуродовал ее лицо.
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