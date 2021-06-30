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Шоу-бизнес
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

Юлия Барановская встретила Андрея Аршавина, когда ей едва исполнилось 18. Пара была вместе десять лет.
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Будущая звезда телеэкранов родилась в 1985 году в Ленинграде в семье инженера и школьной учительницы. Родители Юли развелись, когда ей было десять. Она очень тяжело переживала раскол в семье и в итоге долгие годы не общалась с отцом.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

После школы Барановская планировала поступать на журфак, однако передумала и отнесла документы в Университет аэрокосмического приборостроения. Учеба давалась девушке с трудом. По словам телеведущей, ее все время тянуло в творчество.

В 18 лет Юлия Барановская познакомилась с подающим надежды футболистом "Зенита" Андреем Аршавиным, у них закрутился бурный роман, и очень скоро она забеременела. В 2005 году у пары появился сын Артем, а через два года дочь Яна. Молодой маме пришлось бросить учебу, чтобы ухаживать за малышами.

Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Вскоре Андрея Аршавина пригласили играть в "Арсенал", и семья перебралась в Великобританию. Юлия Барановская долгое время не могла освоиться на новом месте, так как не знала языка. Постепенно она все же наладила быт, дети пошли в местную школу, а футболиста решили вернуть в родной "Зенит". В итоге он улетел обратно в Санкт-Петербурга, а Юля осталась в Лондоне.

Через некоторое время Андрей Аршавин огорошил беременную Юлию Барановскую известием: он влюбился в другую женщину, поэтому решил уйти из семьи. В августе 2012 года она родила сына Арсения, однако вернуть футболиста обратно это не помогло. Несмотря на то что влюбленные была вместе почти десять лет, они так и не зарегистрировали отношения.

Вскоре после расставания с гражданским супругом Барановская пришла на шоу "Пусть говорят", где поделилась подробностями личной жизни. После выхода программы ей сочувствовала вся страна, а героиню стали приглашать на светские вечеринки и позвали экспертом на шоу "Чего хотят мужчины?".

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Этим все не ограничилось и очень скоро Юлия Барановская стала одной из ведущих программы "Девчата" с Туттой Ларсен, Ольгой Шелест и Аллой Довлатовой. Новоиспеченная телезвезда переживала, что не будет вписываться в компанию, однако ее опасения оказались напрасными. Она прекрасно себя проявила, появившись еще в нескольких знаковых передачах, и карьера пошла в гору.

В 2017 году бывшую любовницу Андрея Аршавина пригласили на Первый канал в качестве ведущей шоу "Мужское/Женское". Партнером Юли стал Александр Гордон. Программа выходит в эфир по сей день и пользуется дикой популярностью у народа, а Барановскую обожают миллионы телезрителей по всей стране.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Несмотря на то что артистка добилась алиментов от бывшего сожителя, она не скрывает, что содержит детей на свои средства. Недавно Юлия Барановская купила дом в Подмосковье, где теперь живет вместе с детьми.

Стоит отметить, после расставания с Андреем Аршавиным телеведущая тщательно скрывает личную жизнь. За это годы романы ей приписывали чуть ли не с каждым мужчиной, с которым она появляется в свете. Однако доподлинно известно лишь об одних отношениях Юлии Барановской после расставания с отцом своих детей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В прошлом году телезвезда призналась, что рассталась с мужчиной после двухлетнего романа. Она не стала раскрывать имя экс-избранника. Звезда отметила, что представит своего возлюбленного публике только после официальной регистрации отношений в ЗАГСе. Юлия Барановская заявила, что мечтает о семье и хотела бы родить еще одного ребенка.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 00:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника

комментарии

Ответить:

Гость784088
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кАроче.Юлька выросла в неблагополучной семье.училась плохо,в институт еле поступила,но с первого курса вылетела потому как не далёкая и бестолковая.пошла по рукам в поисках богатенького.присосалась к Аршавину,который и не собирался на ней жениться.нарожала детей,думая что привяжет его,ан нет.в итоге с лёгкой руки Малахова,который подсунул её под нужных людей,она попала на тв.но так и осталась не образованным неучем,хабалкой,быдлом словившем звиздень.глупая бабища!
Гость783786
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В 2003 году Аршавин отдал десять голевых передач в чемпионате России (команда по его итогам завоевала серебряные медали), после чего за Андреем закрепилась репутация одного из лучших ассистентов российского чемпионата

..малахов к ней в Лондон летал,она рыдала,сопли размазывай..не хотела возвращаться в Россию..ее желанием было,чтобы ребенок в Лондоне родился..
Убрали с ютуба всю ту передачу полностью..маленький кусочек остался..чтоб ее не позорить..как добралась до первого..Если бы ни Андрей..
Гость783786
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В 2003 ОНИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ..врет,как дышит,она была его фанаткой..У них разница ..в 4 года..он уже был-звездой..
С 1999 года стал выступать за резервный состав «Зенита». В 19 лет дебютировал в основном составе. 2 августа 2000 года Юрий Морозов выпустил его на замену вместо Андрея Кобелева в гостевом матче Кубка Интертото против английского «Брэдфорд Сити»
В 2000 году Юрий Морозов пригласил Аршавина в основную команду «Зенита».
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