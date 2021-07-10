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Шоу-бизнес
Намучилась сполна: Черная полоса Алисы Аршавиной

Намучилась сполна: Черная полоса Алисы Аршавиной

Некогда блистательную звезду настигло уродство. Алиса Аршавина потеряла счастье.
прочитано 864 раза

Несколько лет назад люди могли позавидовать положению Алисы Аршавиной. Модель ловко увела известного футболиста из семьи, родила от него дочь, наслаждалась безбедной жизнью и эффектной внешностью. Однако вскоре вскоре на нее обрушились тяжкие напасти — затяжные конфликты, развод и ужаснейший недуг. Утратив любовь и оказавшись на грани выселения из роскошного особняка, она лишилась и носа — аутоимунное заболевание вызвало некроз тканей и оставило непоправимый след на лице женщины. Ранее успешная модель теперь вовсю готовится к смерти — болезнь оказалась слишком коварной.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Алиса Аршавина объявила о своей беде на всю страну. Звезда попросила у народа помощи, рассчитывая примириться с бывшей свекровью, чтобы обеспечить подрастающей дочери Есении крышу над головой и достойное будущее. В инстаграм-аккаунте звезды все чаще появляются пугающие посты: тяжелобольная женщина понимает, что ее жизненные силы на исходе.

На телевидении изувеченная модель призналась, что без операции ей долго не протянуть. Физическое уродство женщины пустяк по сравнению с тем, какие сбои дает ее организм. По словам Алисы Аршавиной, хирургическое вмешательство необходимо срочно, иначе она умрет в мучениях, а ее дети останутся в бедственном положении.

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Алиса Аршавина. Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia_7
Автор: 10 июля 2021, 13:23 Источник: Life ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость795092
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Екатерина Ежова, кто тебе позволяет постоянно писать бред? Где и когда блистала эта никому не известная женщина?
Гость790272
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Блистательная звезда чего? Небосвода? Экрана? Шоу-биза? Подиума?
1

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