Рассказавшей об унизительном сексе бывшей жене Аршавина дали под дых

Светская обозревательница напомнила слова бывшей супруги Андрея Аршавина о том, что той было унизительно заниматься сексом со спортсменом после развода. Якобы Андрей Аршавин звонил журналистке и холодным тоном просил раздеваться.
Лена Миро отметила, что Алиса Аршавина сама звала футболиста вновь разделить постель, а тот приезжал всего на пару часов. По словам бывшей жены звезды спорта, это происходило не раз. Блогер не понимает, чего хочет добиться журналистка подобными признаниями. Также она предположила, что Алиса Аршавина всего лишь фантазирует на тему секса после расставания с мужем.
Лена Миро осудила экс-модель за интимные откровения. Она констатировала тот факт, что страдающая аутоиммунным заболеванием женщина не хочет с детьми съезжать из дома матери Андрея Аршавина, откуда та ее выгоняет. При этом журналистка ходит на ток-шоу, где жалуется на несправедливость.
Кроме того, Лена Миро отметила, что Алиса Аршавина борется за жизнь, которая, по словам женщины, может оборваться через пару недель. "Дел, как сами видите, много", – с сарказмом добавила обозревательница.
Напомним, уже несколько месяцев Алиса Аршавина борется с тяжелым заболеванием, из-за которого практически потеряла нос. У женщины стали выпадать волосы, крошиться зубы, появились проблемы с суставами.
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