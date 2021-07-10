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Шоу-бизнес
Рассказавшей об унизительном сексе бывшей жене Аршавина дали под дых

Рассказавшей об унизительном сексе бывшей жене Аршавина дали под дых

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала интимные откровения Алисы Аршавиной. Она недоумевает: зачем тяжелобольной экс-избраннице футболиста понадобилось делиться такими подробностями личной жизни?
прочитано 503 раза

Светская обозревательница напомнила слова бывшей супруги Андрея Аршавина о том, что той было унизительно заниматься сексом со спортсменом после развода. Якобы Андрей Аршавин звонил журналистке и холодным тоном просил раздеваться.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Лена Миро отметила, что Алиса Аршавина сама звала футболиста вновь разделить постель, а тот приезжал всего на пару часов. По словам бывшей жены звезды спорта, это происходило не раз. Блогер не понимает, чего хочет добиться журналистка подобными признаниями. Также она предположила, что Алиса Аршавина всего лишь фантазирует на тему секса после расставания с мужем.

Лена Миро осудила экс-модель за интимные откровения. Она констатировала тот факт, что страдающая аутоиммунным заболеванием женщина не хочет с детьми съезжать из дома матери Андрея Аршавина, откуда та ее выгоняет. При этом журналистка ходит на ток-шоу, где жалуется на несправедливость.

Кроме того, Лена Миро отметила, что Алиса Аршавина борется за жизнь, которая, по словам женщины, может оборваться через пару недель. "Дел, как сами видите, много", – с сарказмом добавила обозревательница.

Напомним, уже несколько месяцев Алиса Аршавина борется с тяжелым заболеванием, из-за которого практически потеряла нос. У женщины стали выпадать волосы, крошиться зубы, появились проблемы с суставами.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 00:04 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Лина Бреллиони
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Какой секс с перчиком 13 см? Вы прикалываетесь? На счёт куни- Андрюша АС! А то, что пипис нужно искать под микроскопом, уж поверьте.... Половой гигант фантазийно- миражных мечтаний
Гость795092
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Глупая она женщина , эта Казьмина. Куда он смотрел, когда с ней связывался?
1

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