Похоронившего карьеру историей с насилием и каннибализмом актера заперли в лечебнице

В начале года сразу несколько женщин выступили с обвинениями в отношении Арми Хаммера. Некоторые из них говорили и о физическом насилии, а также подозревали артиста в каннибализме.

Одна из экс-возлюбленных рассказала о том, что актер вырезал на ее теле свои инициалы, а также говорил, что что мечтает поджарить ее ребра, а затем съесть их. Позднее ее рассказ поддержали и другие избранницы знаменитости, а затем вскрылся целый ряд переписок с текстом похожего содержания.

Арми Хаммер заявил, что все обвинения безосновательны, однако был вынужден отказаться от большого количества проектов. Среди них была и кинокартина с Дженнифер Лопес. Он отметил, что теперь хочет проводить больше времени с наследниками и отправился на острова, где проживает его бывшая супруга.

Однако накануне некоторые издания опубликовали другую информацию. Сообщалось, что актер теперь отправился во Флориду, но уже с другими целями. Недавно он якобы зарегистрировался в одном из реабилитационных центров. По данным инсайдеров, Хаммер хочет остаться там, чтобы избавиться от пагубных привычек, а также разобраться со всеми внутренними проблемами.

Близкий приятель Арми Хаммера утверждает, что обеспеченная жизнь звезды вовсе не говорит о том, что в его жизни не было трудностей. По его словам, сейчас артист хочет лишь прийти в норму и сохранить опеку над своими детьми. Напомним, у актера есть шестилетняя дочь и четырехлетний сын.

