Голливудский актер резвится с красоткой на островах после обвинений в насилии

Звезда картин "Социальная сеть" и "Назови меня своим именем" Арми Хаммер уже полгода состоит в новых отношениях.



Новой избранницей голливудского актера стала стоматолог, которая работает на Каймановых островах, куда и прилетел на крыльях любви Арми Хаммер. Информация просочилась в зарубежные СМИ, которые ссылаются на анонимный источник.

По данным журнала People, новые отношения у 34-летнего Арми Хаммера начались в начале этого года. Пара счастлива и выглядит довольно гармонично.



СМИ отмечают, что у влюбленных много общих друзей. Возможно поэтому информацию о новом романе голливудского актера не удалось утаить, хотя сам он не афишировал отношения с новой возлюбленной.

Стоит отметить, что на Каймановых островах живут бывшая жена актера и дети Арми Хаммера от прошлого брака – шестилетняя Харпер и четырехлетний Форд. Экс-супруга актера телеведущая Элизабет Чэмберс развелась с ним после десяти лет отношений.

Напомним, Арми Хаммера не раз обвиняли в каннибализме и насилии. В необычных секс-увлечениях его впервые обвинила как раз бывшая супруга.

В январе этого года в Сети всплыла скандальная переписка актера с подругой, в которой он говорит ей, что хочет съесть ее и потрогать ее бьющееся сердце. Позже несколько его подруг подтвердили его странные наклонности. А модель Пейдж Лоренц и вовсе заявила, что подверглась с его стороны эмоциональному насилию и жестоким угрозам. Было возбуждено уголовное дело.