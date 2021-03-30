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Как прокаженный: известный актер лишился последнего из-за скандала с изнасилованием и каннибализмом

Арми Хаммер остался без работы. Никто не хочет связываться с голливудской звездой.
прочитано 266 раз

Голливудский актер Арми Хаммер лишился последней надежды. Знаменитость исключили из актерского состава фильма "Шпион на миллиард долларов".

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Артист должен был сыграть агента Центрального разведывательного управления, который приезжает в столицу СССР, ради сотрудничества с радиоинженером Адольфом Толкачевым. Партнером Арми Хаммера в шпионском триллере должен был стать Мадс Миккельсен. Режиссером ленты является Амма Асанте. "Шпион на миллиард долларов" – последний проект в съемочном графике Хаммера. Коллеги сторонятся артиста, бегут от него, как от прокаженного.

Отметим, ранее Арми Хаммера вычеркнули из сериала "Предложение". Как говорят, создатели проекта опасаются, что грязный скандал, в который попал актер, отразится на рейтинге картины. Кроме того, Арми уволили из фильма "Shotgun Wedding". В нем актера хотели снимать с Дженнифер Лопез.

Напомним, в январе экс-любовница обвинила Арми Хаммера в пристрастии к садомазохистским развлечениям. Девушка заявила, что артист пытался оставить на нее теле клеймо. Кроме того, в Сети всплыли переписки Хаммера с девушками, в которых он рассказывал о желании выпить их кровь и съесть их плоть. Арми то ли в шутку, то ли всерьез называл себя каннибалом.

В марте 2021 года девушка по имени Эффи, фамилия которой не называется, обратилась с заявлением в прокуратуру. Она заявила, что в 2017 году артист насиловал ее более четырех часов. Кроме того, она получила травмы, когда Арми Хаммер ударил ее головой о стену.

Американские полицейские возбудили уголовное дело. Хаммер пока находится в статусе подозреваемого. Артист все обвинения отрицает.

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Фото: Faye Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 11:37 Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость673430
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А что ж она, дурочка, обиделась?
Гость671407
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4 часа насиловал,откуда силы то у мужика!???
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