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Июль 19, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью

567

Сегодня, 19 июля, день рождения знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса  – Бенедикта Камбербэтча. Несмотря на весьма неправильные черты лица, этот актер считается одним из самых привлекательных в Голливуде. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из знаменитых мужчин с нестандартной внешностью заставляет наше сердце биться чаще. 



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