Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью

Сегодня, 19 июля, день рождения знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса – Бенедикта Камбербэтча. Несмотря на весьма неправильные черты лица, этот актер считается одним из самых привлекательных в Голливуде. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из знаменитых мужчин с нестандартной внешностью заставляет наше сердце биться чаще.







