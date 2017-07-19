Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью

Сегодня, 19 июля, день рождения знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса – Бенедикта Камбербэтча. Несмотря на весьма неправильные черты лица, этот актер считается одним из самых привлекательных в Голливуде. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из знаменитых мужчин с нестандартной внешностью заставляет наше сердце биться чаще.
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