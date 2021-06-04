Дима Билан рассказал о любимом сыне

Дима Билан гордится достижениями мальчика. О его успехах певец рассказал поклонникам.

Исполнитель является крестным отцом старшего наследника Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саши. Мальчик с младых ногтей занимается фигурным катанием, играет в кино, снимается в рекламе.

Недавно Дима Билан побывал в гостях у звездной семьи. Он разместил фотоотчет со встрече со своим продюсером и восьмилетним Сашей в "инстаграм". Артист с гордостью отметил, что Гном Гномыч (так ласково называют ребенка близкие – Прим. ред.) растет целеустремленным.

Дима Билан рассказал, что они с Яной Рудковской решили много интересных вопросов и задумали ряд амбициозных проектов. Поклонники похвалили певца за такое теплое отношение к крестнику и отметили, что на снимках он выглядит очень искренним.

Напомним, ранее стало известно, что Дима Билан сменил свой дом в подмосковной Рассказовке. Звезде надоело внимание соседей из стоящей рядом пятиэтажки. Поэтому артист купил особняк в заповедной зоне столицы в Серебряном бору. По данным риелторов, стоимость на подобные дома достигает 25 миллионов.