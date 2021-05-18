Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Вторник
18 мая
Лента новостей
22:08
В Подмосковье разработали уникальное средство для инфицированных ран
22:01
Помолодевшая Долина ошеломила россиян новой внешностью
21:47
"Перекрывается детородная функция": Бузову заподозрили в проблемах с беременностью
20:52
"Челюсть отвисла!": половые органы голого Димы Билана взорвали Интернет
20:44
В России хотят создать список опасных цифровых ресурсов
20:14
"Ребенок для фото": Рудковскую обвинили в покупке детей
20:13
В Подмосковье увидели дикого медведя
19:52
В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров
19:36
Скончался знаменитый карлик российского кино
19:35
Ждите в гости! Макеева собралась к бывшей жене своего любовника
19:00
У Тодоренко заподозрили редкое генетическое заболевание
18:27
Политолог Карбалевич о блокировке крупного СМИ в Белоруссии: Власти хотят заткнуть рот всем инакомыслящим
18:27
Звезде советского экрана ампутировали ногу
18:25
"Кавказская пленница" Наталья Варлей госпитализирована из-за проблем с сердцем
18:23
Самбурская стала копией жены Певцова
17:59
Спасти носорогов: "Росатом" стал ключевым партнером уникального проекта
17:58
50-летняя "черная пантера" Кэмпбелл впервые стала мамой
17:31
Живут раздельно? муж Бородиной засветил фото из чьей-то квартиры
17:25
США хотят превратить Украину в "плацдарм агрессии" против России – Азаров
17:24
Молодой любовник Варнавы наотрез отказался жить в ее квартире: Никогда
16:59
Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой
16:33
В США назвали дату встречи Путина и Байдена
16:26
Муж Скарлетт Йоханссон брызнул слизью ей в лицо в прямом эфире
16:25
"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США
16:20
"Проституция развита": заявившей о насилии Прокловой нашли оправдание
16:19
Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова
16:04
Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей
15:37
"Какое унижение": Варнава рассказала о неприятном поступке возлюбленного
15:24
"Голословные обвинения!": возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом
15:22
Актер "Ведьмака" Генри Кавилл взбеленился из-за намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию
15:19
Пугачева сделала невероятный подарок к 50-летию Орбакайте
15:08
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена
14:52
Чехова поразила публику изменениями во внешности
14:45
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились
14:44
Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери
14:39
Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом
14:38
Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой
14:26
Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала
14:26
В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки
14:11
Наносила себе увечья: Борисова с кровавой одеждой намекнула на рецидив
14:10
Бездетная Тарасова плюнула в отпрысков своих подруг
14:08
Макеева заявила об отказе перед свадьбой с любовником
14:07
"Мирно не удалось": отчаявшаяся Максакова намерена лишить бывшего мужа родительских прав
14:06
В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания
13:45
"Отвратнее некуда": Киркоров взбесил своим поведением на "Евровидении-2021"
13:40
"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием
13:38
Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом
13:37
Аналитик Егоров рассказал об ошибках Тихановской: Не хватило понимания и воли
13:29
Как сложилась судьба звезды "Интернов" и "Оттепели" после тяжелейшей травмы позвоночника и паралича
13:27
Извращенца Панина настигли проблемы с эрекцией: Вспомнил времена, когда еще стоял
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Челюсть отвисла!": половые органы голого Димы Билана взорвали Интернет

"Челюсть отвисла!": половые органы голого Димы Билана взорвали Интернет

Дима Билан решил анонсировать новый клип весьма странным образом – он снялся голым.
прочитано 1096 раз

Популярный исполнитель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте по-настоящему горячее фото. На черно-белом снимке обнаженный артист стоит боком к зрителям и держит в руках два хрустальных бокала. Дима Билан предположил, что фанаты не ожидали такого поворота в его микроблоге и сразу получил подтверждение в виде очень бурной реакции поклонников.

ПО ТЕМЕ

Проблемный стояк Билана нуждается в акте

"Страшновато": Дима Билан рассказал о переломе и операции

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Судя по комментариям, многочисленные фанаты стали активно приближать фото, чтобы разглядеть самые интимные места звезды. Восторженные фолловеры написали певцу:

"Димуль вот такого точно не ожидали! Аж дар речи потеряли" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "О Боже телефон выпал из рук! Ну Дима разве можно так ...", "Сказать что челюсть отвисла, это ничего не сказать", "Ой голожопик", "Кажись клип то не детский выйдет!"

Таким провокационным образом певец анонсировал премьеру своего нового музыкального видео, снятого режиссером Константином Богомоловым. Клип выйдет уже завтра, и фанаты Билана теперь с нетерпением ждут премьеры.

Судя по всему, 39-летний певец не стесняется демонстрировать свою сексуальность. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Дима Билан попробовал свои силы в танцах на пилоне и тоже вызвал бурную реакцию аудитории.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 20:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Так похожи!": сестра Димы Билана поразила красотой

комментарии

Ответить:

Любитель пива
Пожаловаться Ответить
Какая же <цензура> клоака эта попсятина всё-таки.
Гость734727
Пожаловаться Ответить
Девы наши уже все и всё показали, теперь дошла очередь и до особей мужского пола. Дальше-то что будут делать, бедолаги?
Сергей.
Пожаловаться Ответить
У нашей шоу-шушеры что ни клип,то одна пошлятина,убогость и безвкусица.
Гость742099
Пожаловаться Ответить
не вижу половых органов
вижу плоскую оппу
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США

Артист грезит встречей с возлюбленной из США
Культура

Скончался знаменитый карлик российского кино

Актер умер 18 мая

Шоу-бизнес

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли

Примадонна предстала в естественно виде

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+