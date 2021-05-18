"Челюсть отвисла!": половые органы голого Димы Билана взорвали Интернет

Дима Билан решил анонсировать новый клип весьма странным образом – он снялся голым.

Популярный исполнитель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте по-настоящему горячее фото. На черно-белом снимке обнаженный артист стоит боком к зрителям и держит в руках два хрустальных бокала. Дима Билан предположил, что фанаты не ожидали такого поворота в его микроблоге и сразу получил подтверждение в виде очень бурной реакции поклонников.

Судя по комментариям, многочисленные фанаты стали активно приближать фото, чтобы разглядеть самые интимные места звезды. Восторженные фолловеры написали певцу:

"Димуль вот такого точно не ожидали! Аж дар речи потеряли" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "О Боже телефон выпал из рук! Ну Дима разве можно так ...", "Сказать что челюсть отвисла, это ничего не сказать", "Ой голожопик", "Кажись клип то не детский выйдет!"

Таким провокационным образом певец анонсировал премьеру своего нового музыкального видео, снятого режиссером Константином Богомоловым. Клип выйдет уже завтра, и фанаты Билана теперь с нетерпением ждут премьеры.

Судя по всему, 39-летний певец не стесняется демонстрировать свою сексуальность. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Дима Билан попробовал свои силы в танцах на пилоне и тоже вызвал бурную реакцию аудитории.