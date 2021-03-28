Потоп в особняке: Билан нажил серьезные проблемы

Напомним, совсем недавно Дмитрий Билан приобрел огромный особняк за 340 миллионов рублей. Жилая площадь расположена в Серебряном Бору. Артист еще даже не успел полностью обставить дом, как в его дверь постучалась беда.

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