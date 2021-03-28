Потоп в особняке: Билан нажил серьезные проблемы

Выяснилось, что дорогостоящие апартаменты затопило. По словам Билана, он старается не нервничать и относиться к случившему философски. Ведь изменить уже ничего нельзя, остается только восстанавливать былую роскошь.
К слову, с ремонтом Дмитрию помогут заботливые родители, так как сам артист вынужден готовиться к гастролям. Если бы не родственники, певец бы остался в затопленном доме и лично контролировал весь процесс, стало известно в новом выпуске программы "Ты не поверишь!".
Как заявил Билан, капитального ремонта не миновать. Начнут рабочие с паркета, а там может и до полной смены дизайна дойдет. Ведь "замочило все", именно поэтому певец даже не надеется на скорый переезд.
"Недавно меня затопило. Кругом лужи. Благо четыре ноутбука я убрал из гардеробной перед потопом", – рассказал исполнитель.
Многочисленная аудитория посетовала, что артисту несказанно повезло. Публика уверена, в подобных ситуациях бывают и печальные исходы. Среди поклонников нашлись и те, кто напомнил о благосостоянии Дмитрия. Они намекнули, что Диме не о чем переживать – быстро заработает на новую мебель.
И правда, у представитель российского шоу-бизнеса гонорары гораздо больше, чем у актеров и театральных звезд. Поговаривают, что Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие солисты получают за короткие выступления на мероприятиях от четырех до шести миллионов рублей.
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