39-летний Дима Билан решает серьезные проблемы со стояком

В марте Дима Билан встревожил поклонников новостью о том, что его шикарный дом пострадал от потопа. О том, как продвигается ремонт, артист сообщил "Дни.ру".

"Тот день начался у меня с водных процедур – с потолка лился поток воды, – рассказывал Билан журналистом сразу после аварии. – Я не знаю, то ли стояк прорвало, то ли еще что, но я проснулся, а вокруг меня был океан. Промочило весь первый этаж – пришлось перекраивать планы, вызывать экстренные службы и искать людей, которые все могли бы починить, чтобы не уплыть мне".

Тогда Билан еще точно не знал масштаба бедствия. "Паркет, наверное, точно придется менять, – считал он убытки. – Слава богу, навесных потолков нет, а четыре ноутбука, которые лежали в гардеробной, я заранее убрал. Наверное, все дело в том, что новый дом дал спустя два года усадку, вот что-то и повредилось. Может, и строители виноваты".

"Я попросил приехать родителей, которые живут в 20 минутах от меня, – объяснил музыкант. – Они мне помогают со всем разбираться. Там же сегодня и электрики, чинят проводку после потопа. Все прекрасно!"

Напомним, Дима Билан давно мечтал сменить свой дом в подмосковной Рассказовке . Его стало утомлять назойливое внимание соседей из стоящей рядом пятиэтажки, с которой хорошо просматривались дом и участок артиста. Поэтому он зимой 2020 года обзавелся особняком в заповедной зоне Москвы в Серебряном бору. По данным риелторов стоимость на подобные коттеджи достигает 25 миллионов.