Пугачева забыла о важном событии в жизни Киркорова

Алла Пугачева забыла или же специально проигнорировала день рождения Мартина Киркорова.

Накануне младшему наследнику короля отечественной поп-музыки исполнилось девять лет. Многие звездные коллеги Филиппа Киркорова поздравили отца именинника с этим событием на его странице в "Инстаграм". Поклонники ждали, что и Алла Пугачева отметится в аккаунте экс-супруга, однако этого так и не произошло.

Сам Киркоров вчера устроил пышную вечеринку в своем особняке по случаю праздника сына. Примадонна на этот вечер не явилась, а может, и вовсе не была на него приглашена. Ранее наследники Пугачевой и Галкина часто посещали детские праздники в доме Киркорова, однако в этот раз их тоже не было. Судя по всему, Алла Борисовна решила оградить двойняшек от общения с отпрысками экс-супруга – об этом сообщила "Экспресс газета". Примечательно, что внучка Пугачевой и дочь Орбакайте на празднике поп-короля присутствовала.

Эта неоднозначная ситуация вновь подогрела слухи о конфликте между бывшими, хотя ранее казалось, что отношения между артистами налажены. После продолжительного отдаления друг от друга бывшие супруги воссоединились на юбилее Кристины Орбакайте, а затем и в студии Максима Галкина – на передаче, посвященной юбилярше. Тем не менее, настоящего сближения, очевидно, так и не произошло.

Ранее "Дни.ру" писали об истинных причинах ухода Аллы Пугачевой от Филиппа Киркорова.