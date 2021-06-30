Покинувшая страну без мужа Ивлеева назначила встречу Кардашьян

Анастасия Ивлеева отправилась отдыхать в Рим и случайно узнала о том, что Ким Кардашьян тоже находится в городе.

После того, как Италия открыла свои границы для иностранных туристов, в эту солнечную страну поехали многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и известная российская телеведущая. На днях Анастасия Ивлеева приехала в Рим и стала активно делиться с подписчиками в "Инстаграм" красивым фотоконтентом, снятым на улицах вечного города.

Сегодня же блондинка узнала, что одновременно с ней в Риме находится американская телезвезда Ким Кардашьян. Ивлеева призналась, что ее буквально завалили просьбами встретиться с бизнесвумен. Сама телеведущая оказалась не против такой встречи, но ей понадобилась помощь фанатов. Анастасия записала видеообращение к Ким с приглашением встретиться, поболтать и выпить вместе, а своих фолловеров звезда попросила поучаствовать и сделать репост ее видеообращения, чтобы оно точно достигло адресата. Судя по всему, пока этого еще не случилось.

Примечательно, что в Италию Ивлеева отправилась без своего мужа – рэпера Алексея Узенюка, известного как Элджей. Ранее в СМИ активно распространились слухи о серьезном разладе между известными супругами. Путешествие, в которое Анастасия Ивлеева поехала одна, в очередной раз навело поклонников на нехорошие мысли о непростых отношениях в паре.