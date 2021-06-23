Нарушитель Элджей проигнорировал суд о лишении водительских прав

Рэпер Элджей не явился на заседание. Служители Фемиды прождали артиста почти целый час.

По имеющимся данным, певец пропустил суд без объяснения причин. Вместе с тем, по закону судья может вынести решение и при отсутствии обвиняемого.

Напомним, рэпер Элджей вместе с женой-ведущей Настей Ивлеевой 26 мая ехали на BMW по проспекту маршала Жукова в столице. Полицейские остановили автомобиль и предложили исполнителю пройти медосвидетельствование. Музыкант отказался, признавшись, что нетрезв.

Отметим, что в Сети уже некоторое время ходят слухи о том, что рэпер Элджей и Настя Ивлеева развелись. Так, поклонники не наблюдают обручального кольца на пальце теледивы. Кроме того, пару стали редко видеть вместе. Например, ранее популярная блогерша без мужа побывала на вечеринке в честь дня рождения Максима Галкина.

Как писали "Дни.ру", рэпер Элджей готовит клип, в котором будет обыгрываться разрыв с любимой. Настя Ивлеева и Алексей Узенюк (Элджей) вступили в брак два года назад. Звездная чета скрыла важное событие от публики. Супруги рассказали о свадьбе только после того, как об этом узнали СМИ.

